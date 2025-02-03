Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MAXSUN VINA làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Từ 15 đến 25 trđ/ tháng lương/ năm + tháng lương thứ 13 Ăn ca tại Công ty mức 45,000 đ/ bữa Nộp BHYT, BHXH, BHTN theo tiền lương thực tế, Được hưởng đầy đủ cơ chế phúc lợi khác theo quy định của Công ty Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện., Quận Hải An

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Giới thiệu, tư vấn và thuyết phục các khách hàng sử dụng sản phầm của Công ty

Tìm kiếm, duy trì và phát triển mạng lưới khách hàng và đối tác tiềm năng (trực tiếp & gián tiếp)

Hoàn thiện báo giá, chốt đơn hàng, theo dõi giao hàng, thu hồi công nợ.

Thực hiện báo cáo định kỳ theo quy định của Công ty

Thưc hiện các nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo và điều động của Trưởng phòng Kinh doanh, Ban Giám đốc Công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: Từ 2 năm kinh nghiệm

Tốt nghiệp: Đại học

Tiếng Anh: Có thể đọc, viết cơ bản

Thành thạo bộ công cụ văn phòng Microsoft Office.

Tư duy logic và kỹ năng thu thập, phân tích thông tin, dữ liệu hiệu quả.

Kinh nghiệm bán các sản phẩm công nghiệp

Tính cách hòa đồng, thân thiện, tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

Giới tính: Không yêu cầu

Tại CÔNG TY TNHH MAXSUN VINA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng: 15 - 25 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MAXSUN VINA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin