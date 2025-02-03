Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MAXSUN VINA làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MAXSUN VINA làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH MAXSUN VINA
Ngày đăng tuyển: 03/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/03/2025
CÔNG TY TNHH MAXSUN VINA

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH MAXSUN VINA

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: Từ 15 đến 25 trđ/ tháng lương/ năm + tháng lương thứ 13 Ăn ca tại Công ty mức 45,000 đ/ bữa Nộp BHYT, BHXH, BHTN theo tiền lương thực tế, Được hưởng đầy đủ cơ chế phúc lợi khác theo quy định của Công ty Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện., Quận Hải An

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Giới thiệu, tư vấn và thuyết phục các khách hàng sử dụng sản phầm của Công ty
Tìm kiếm, duy trì và phát triển mạng lưới khách hàng và đối tác tiềm năng (trực tiếp & gián tiếp)
Hoàn thiện báo giá, chốt đơn hàng, theo dõi giao hàng, thu hồi công nợ.
Thực hiện báo cáo định kỳ theo quy định của Công ty
Thưc hiện các nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo và điều động của Trưởng phòng Kinh doanh, Ban Giám đốc Công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: Từ 2 năm kinh nghiệm
Tốt nghiệp: Đại học
Tiếng Anh: Có thể đọc, viết cơ bản
Thành thạo bộ công cụ văn phòng Microsoft Office.
Tư duy logic và kỹ năng thu thập, phân tích thông tin, dữ liệu hiệu quả.
Kinh nghiệm bán các sản phẩm công nghiệp
Tính cách hòa đồng, thân thiện, tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.
Giới tính: Không yêu cầu

Tại CÔNG TY TNHH MAXSUN VINA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng: 15 - 25 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MAXSUN VINA

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MAXSUN VINA

CÔNG TY TNHH MAXSUN VINA

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô đất CN 7.2K Khu Công nghiệp Nam Đình Vũ (Khu 2) Khu Kinh tế Đình Vũ – Cát Hải – Hải phòng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

