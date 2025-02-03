Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MAXSUN VINA làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH MAXSUN VINA
- Hải Phòng: Từ 15 đến 25 trđ/ tháng lương/ năm + tháng lương thứ 13 Ăn ca tại Công ty mức 45,000 đ/ bữa Nộp BHYT, BHXH, BHTN theo tiền lương thực tế, Được hưởng đầy đủ cơ chế phúc lợi khác theo quy định của Công ty Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện., Quận Hải An
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Giới thiệu, tư vấn và thuyết phục các khách hàng sử dụng sản phầm của Công ty
Tìm kiếm, duy trì và phát triển mạng lưới khách hàng và đối tác tiềm năng (trực tiếp & gián tiếp)
Hoàn thiện báo giá, chốt đơn hàng, theo dõi giao hàng, thu hồi công nợ.
Thực hiện báo cáo định kỳ theo quy định của Công ty
Thưc hiện các nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo và điều động của Trưởng phòng Kinh doanh, Ban Giám đốc Công ty.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp: Đại học
Tiếng Anh: Có thể đọc, viết cơ bản
Thành thạo bộ công cụ văn phòng Microsoft Office.
Tư duy logic và kỹ năng thu thập, phân tích thông tin, dữ liệu hiệu quả.
Kinh nghiệm bán các sản phẩm công nghiệp
Tính cách hòa đồng, thân thiện, tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.
Giới tính: Không yêu cầu
Tại CÔNG TY TNHH MAXSUN VINA Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 15 - 25 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MAXSUN VINA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI