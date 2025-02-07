Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN VÀ DỊCH VỤ TIẾP VẬN BÁCH TÍN làm việc tại Hải Phòng thu nhập Đến 15 Triệu

Mức lương Đến 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: - Hải Phòng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Đến 15 Triệu

- Tìm kiếm và phát triển mối quan hệ với khách hàng tiềm năng.

- Tư vấn và hỗ trợ khách hàng trong quá trình mua bán dự án.

- Tham gia vào các hoạt động giao dịch bất động sản và đàm phán hợp đồng.

Với Mức Lương Đến 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

I.Yêu cầu :

1.Độ tuổi : Không giới hạn độ tuổi.

2.Giới tính : Nam /Nữ

3.Trình độ văn hoá/Chuyên môn : Không yêu cầu

4.Kỹ năng:

- Không nói ngọng, nói lắp, không dị tật bẩm sinh, phát triển ngoại cảnh

- Có khả năng hùng biện, thuyết trình là một lợi thế

- Biết khai thác dữ liệu trên Internet, MXH

5.Ưu tiên các ứng viên từng làm việc qua các ngành : BĐS dự án, Bảo Hiểm, Ngân hàng,Kế toán...

6.Địa điểm làm việc : Tại Hải Phòng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN VÀ DỊCH VỤ TIẾP VẬN BÁCH TÍN Thì Được Hưởng Những Gì

1.Nghiệp vụ

- Được đào tạo hỗ trợ nghiệp vụ BĐS ( Định giá, tư vấn môi giới, quản lý ...)

- Đào tạo Marketing ngành hàng BĐS1

- Tư vấn ,hùng biện

- Nghiệp vụ bán hàng , quản trị khách hàng ( Doanh nghiệp, cá nhân , Biority )

2.Chế độ lương + Thưởng

- Thu nhập đến 15tr

- Áp dụng ứng viên Leader sẽ có chế độ riêng ( trao đổi cụ thể sau khi qua vòng Sales )

- Thưởng nóng, vượt KPI

- BHXH và các quy định áp dụng cho người Sdlđ đối vs NLĐ đầy đủ theo quy định của PL và quy chế cty

- Hàng năm công ty tổ chức Teambuilding 1 lần/ năm

- 1 tháng -2 tháng đi du lịch 1 lần theo dự án ( kinh phí free )

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN VÀ DỊCH VỤ TIẾP VẬN BÁCH TÍN

