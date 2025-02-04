Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TM SƠN PHÚC AN làm việc tại Hải Phòng thu nhập 6 - 10 Triệu

Mức lương 6 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: - 220 Hồ Sen,Hải Phòng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 10 Triệu

Tư vấn bán hàng và hỗ trợ khách hàng tại cửa hàng.

Tìm kiếm khách hàng online.

Quản lý và sắp xếp hàng hóa tại cửa hàng.

Quản lý dữ liệu và chăm sóc khách hàng.

Lập báo cáo bán hàng.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cửa hàng trưởng.

Ca sáng-chiều: 8h-16h30

Ca chiều-tối: 13h30-22h

Mỗi ca được nghỉ 30 phút ăn ca

Mỗi tháng được nghỉ 2 ngày tùy chọn.

Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ngoại hình khá, kỹ năng giao tiếp tốt (ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm bán hàng)

Sử dụng thành thạo máy tính. (word, excel,..)

Có sức khỏe tốt, chăm chỉ, năng động, trung thực và tinh thần trách nhiệm cao.

Tại CÔNG TY TNHH TM SƠN PHÚC AN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa đáng.

Thưởng Lễ- Tết, thưởng thành tích hàng năm, trợ cấp ăn trưa, xăng xe, điện thoại

Định kỳ 06 tháng-1 năm xét tăng lương 1 lần

Đóng BHXH cho người lao động.

Tham gia các khóa đào tạo online, offlline để phát triển bản thân.

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, linh hoạt.

Tham gia hoạt động du lịch hàng năm của công ty và các hoạt động tập thể.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TM SƠN PHÚC AN

