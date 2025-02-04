Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TM SƠN PHÚC AN làm việc tại Hải Phòng thu nhập 6 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH TM SƠN PHÚC AN
Mức lương
6 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hải Phòng:
- 220 Hồ Sen,Hải Phòng
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 10 Triệu
Tư vấn bán hàng và hỗ trợ khách hàng tại cửa hàng.
Tìm kiếm khách hàng online.
Quản lý và sắp xếp hàng hóa tại cửa hàng.
Quản lý dữ liệu và chăm sóc khách hàng.
Lập báo cáo bán hàng.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cửa hàng trưởng.
Ca sáng-chiều: 8h-16h30
Ca chiều-tối: 13h30-22h
Mỗi ca được nghỉ 30 phút ăn ca
Mỗi tháng được nghỉ 2 ngày tùy chọn.
Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ngoại hình khá, kỹ năng giao tiếp tốt (ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm bán hàng)
Sử dụng thành thạo máy tính. (word, excel,..)
Có sức khỏe tốt, chăm chỉ, năng động, trung thực và tinh thần trách nhiệm cao.
Tại CÔNG TY TNHH TM SƠN PHÚC AN Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương thỏa đáng.
Thưởng Lễ- Tết, thưởng thành tích hàng năm, trợ cấp ăn trưa, xăng xe, điện thoại
Định kỳ 06 tháng-1 năm xét tăng lương 1 lần
Đóng BHXH cho người lao động.
Tham gia các khóa đào tạo online, offlline để phát triển bản thân.
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, linh hoạt.
Tham gia hoạt động du lịch hàng năm của công ty và các hoạt động tập thể.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TM SƠN PHÚC AN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
