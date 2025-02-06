Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần thương mại Carpa Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 20 Triệu

Mức lương Từ 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 9 - 15 triệu VND. • Lương cứng không phụ thuộc doanh số. • Mức lương cứng (09 - 15 triệu) + Doanh số ( thu nhập trung bình 20 triệu/ tháng) • Lương tháng 13, BHXH và các chế độ theo luật Lao động Việt Nam. • Đánh giá nhân sự và thưởng hàng năm. • Môi trường làm việc chuyên nghiệp và thân thiện. • Có các phúc lợi đặc biệt dành cho nhân viên làm lâu năm., Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 20 Triệu

Lập kế hoạch, phương án kinh doanh cho sản phẩm máy lọc nước/máy lọc không khí / thiết bị nắp bồn cầu điện tử và dịch vụ cho thuê máy lọc nước/máy lọc không khí đang cung cấp của Công ty và/hoặc đề xuất phát triển các dịch vụ, sản phẩm phù hợp với thị trường nếu có.

Tìm kiếm khách hàng doanh nghiệp, khách hàng cá nhân và khách hàng đại lý.

Giới thiệu và bán sản phẩm và dịch vụ của công ty tới các đối tượng khách hàng.

Quản lý chăm sóc danh mục khách hàng phát triển và được giao, thuyết phục khách hàng tiềm năng sử dụng sản phẩm và dịch vụ của công ty.

Chịu trách nhiệm về kế hoạch bán hàng dự án và thực hiện chỉ tiêu được giao.

Tham gia quá trình giao dịch, đàm phán, ký kết các hợp đồng bán hàng/dịch vụ của Công ty.

Hỗ trợ quá trình triển khai thực hiện đơn hàng thành công với đối tác bao gồm giao hàng, lắp đặt, quản lý công nợ, chăm sóc sau bán hàng.

Các công việc khác theo yêu cầu của Công ty.

Với Mức Lương Từ 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm tại vị trí tương đương từ 2 năm trở lên.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết bị gia dụng, nội thất, điện máy, máy photocopy.

Có kinh nghiệm chốt đơn, thuyết phục Khách hàng là một lợi thế

Tại Công ty Cổ phần thương mại Carpa Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Từ 20 triệu VND trở lên

Lương cứng: 9 - 15 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần thương mại Carpa Việt Nam

