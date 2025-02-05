Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Perfect Companion Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

* Chăm sóc và quản lý hệ thống đại lý sẵn có. Mở mới và tìm thêm các đại lý mới. Thu thập thông tin của thị trường về tình hình sản phẩm và chính sách của đối thủ.

* Duy trì hệ thống khách hàng hiện có và phát triển thêm hệ thống Khách hàng mới.

* Hiểu rõ và thuộc tính năng, bao bì, giá, ưu nhược điểm của sản phẩm, sản phẩm tương tự, sản phẩm của đối thủ cạnh tranh để giới thiệu tư vấn cho khách hàng.

* Lập lịch trình làm việc hàng tháng để giử quản lý phê duyệt và thực hiện theo lịch trình.

* Nắm bắt tình hình thị trường chương trình của đối thủ báo cáo kịp thời.

*Chốt đơn hàng với khách hàng và thông báo cho cấp trên và các bộ phận liên quan để lên đơn hàng và giao hàng cho khách hàng đúng hẹn.

*Nhận và xử lý các khiếu nại của khách hàng về chất lượng sản phẩm, thời gian giao hàng.

*Chăm sóc khách hàng có sẵn và bán hàng theo lịch trình, địa bàn đã được phân công.

* Tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, khách hàng tiềm năng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên. Tuổi từ 25 đến 35

Có xe gắn máy để làm việc.

Đi công tác các tỉnh khác.

Tại Công Ty TNHH Perfect Companion Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Được huấn luyện và đào tạo các kiến thức bán hàng.

Cơ hội thăng tiến.

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, nghiêm túc.

Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN, và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Perfect Companion Việt Nam

