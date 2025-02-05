Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Giao Nhận Quốc Tế Liên Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 8 – 15 triệu trở lên (tùy năng lực và kinh nghiệm) (nếu ko bắt buộc phải nhập số thì phần này em để trống) - Lương khởi điểm thỏa thuận tùy theo kinh nghiệm và năng lực. - Hoa hồng + KPI - Hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN. Gói bảo hiểm sức khỏe toàn diện. - Thưởng lễ, tết, tháng 13, sinh nhật, hiếu hỷ,... - Nghỉ lễ, tết, nghỉ phép năm - Môi trường làm việc năng động, đồng nghiệp hòa đồng, vui vẻ

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới, thiết lập và tạo mối quan hệ với khách hàng mới. Chăm sóc và duy trì quan hệ kinh doanh tốt, phát triển thêm các dịch vụ gia tăng với các khách hàng hiện có.

- Duy trì chất lượng dịch vụ thông qua việc phối hợp chặt chẽ với các bộ phận nghiệp vụ, đảm bảo sự hài lòng của khách hàng.

- Hoàn thành chỉ tiêu về doanh số, lợi nhuận do công ty đề ra.

- Làm báo cáo theo yêu cầu của cấp trên.

- Thông thạo tiếng Anh

- Ưu tiên biết thêm tiếng Hoa

- Tin học văn phòng thành thạo

- Bằng cấp: Tốt nghiệp Đại học, cao đẳng chuyên ngành Logistics, XNK, QTKD và các chuyên ngành có liên quan

- Kinh nghiệm: 1 năm trở lên ở vị trí sale logistics hoặc các ngành có liên quan

- Đam mê và yêu thích việc bán hàng, mong muốn công việc có mức thu nhập tốt và gia tăng cơ hội nâng cao các kỹ năng toàn diện.

- Kỹ năng đàm phán, giao tiếp tốt.

- Không yêu cầu độ tuổi

Tại Công ty TNHH Giao Nhận Quốc Tế Liên Minh Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 8 triệu VND - 15 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

