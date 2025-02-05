Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Giao Nhận Quốc Tế Liên Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Công ty TNHH Giao Nhận Quốc Tế Liên Minh
Ngày đăng tuyển: 05/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/03/2025
Công ty TNHH Giao Nhận Quốc Tế Liên Minh

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Giao Nhận Quốc Tế Liên Minh

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 8 – 15 triệu trở lên (tùy năng lực và kinh nghiệm) (nếu ko bắt buộc phải nhập số thì phần này em để trống)

- Lương khởi điểm thỏa thuận tùy theo kinh nghiệm và năng lực.

- Hoa hồng + KPI

- Hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN. Gói bảo hiểm sức khỏe toàn diện.

- Thưởng lễ, tết, tháng 13, sinh nhật, hiếu hỷ,...

- Nghỉ lễ, tết, nghỉ phép năm

- Môi trường làm việc năng động, đồng nghiệp hòa đồng, vui vẻ

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới, thiết lập và tạo mối quan hệ với khách hàng mới. Chăm sóc và duy trì quan hệ kinh doanh tốt, phát triển thêm các dịch vụ gia tăng với các khách hàng hiện có.
- Duy trì chất lượng dịch vụ thông qua việc phối hợp chặt chẽ với các bộ phận nghiệp vụ, đảm bảo sự hài lòng của khách hàng.
- Hoàn thành chỉ tiêu về doanh số, lợi nhuận do công ty đề ra.
- Làm báo cáo theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Thông thạo tiếng Anh
- Ưu tiên biết thêm tiếng Hoa
- Tin học văn phòng thành thạo
- Bằng cấp: Tốt nghiệp Đại học, cao đẳng chuyên ngành Logistics, XNK, QTKD và các chuyên ngành có liên quan
- Kinh nghiệm: 1 năm trở lên ở vị trí sale logistics hoặc các ngành có liên quan
- Đam mê và yêu thích việc bán hàng, mong muốn công việc có mức thu nhập tốt và gia tăng cơ hội nâng cao các kỹ năng toàn diện.
- Kỹ năng đàm phán, giao tiếp tốt.
- Không yêu cầu độ tuổi

Tại Công ty TNHH Giao Nhận Quốc Tế Liên Minh Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 8 triệu VND - 15 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Giao Nhận Quốc Tế Liên Minh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Giao Nhận Quốc Tế Liên Minh

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 41 Đường Cửu Long, Phường 2, Quận Tân Bình

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

