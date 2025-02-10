Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Quốc Tế NHD làm việc tại Hải Phòng thu nhập 6 - 20 Triệu

Mức lương 6 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: - Lô G5 thuộc khu A, khu nhà ở Anh Dũng IV, Đường Phạm Văn Đồng, Phường Anh Dũng, Quận Dương Kinh, Quận Dương Kinh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

- Tư vấn, chăm sóc khách hàng mới

- Chăm sóc khách hàng cũ hàng ngày qua zalo, điện thoại

- Tiếp nhận và xử lý các vấn đề thắc mắc của khách hàng. Phổ biến tới khách hàng về những chương trình chăm sóc khách hàng, các chương trình quảng bá sản phẩm mới của Công ty.

- Giới thiệu, tiếp cận quảng bá sản phẩm của công ty tới các đối tượng khách hàng khác để khách hàng có nhu cầu mua.

- Hỗ trợ theo dõi và xử lý các đơn hàng gặp sự cố do lỗi vận hành

Yêu Cầu Công Việc

• Ngoại hình ưa nhìn, giọng nói rõ ràng, dễ nghe.

• Khả năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt.

• Có kinh nghiệm bán hàng qua mạng, kinh nghiệm telesale, CSKH các ngành nghề là một lợi thế

• Chăm chỉ, ham học hỏi, năng động.

Có tinh thần trách nhiệm, làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Quốc Tế NHD Thì Được Hưởng Những Gì

- Đóng BHXH, BHYT

- Được trang bị đầy đủ công cụ, dụng cụ làm việc

- Hỗ trợ chi phí di chuyển, điện thoại,...

- Hỗ trợ các khoá học nâng cao kiến thức & kỹ năng chuyên môn

- Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, thoải mái

- Liên hoan 1 lần/tháng, các ngày lễ đặc biệt

- Ăn uống và hoạt động giải trí lành mạnh

- Du lịch, Team Building

- Nghỉ ngày lễ, Tết, thai sản, nghỉ phép năm, nghỉ việc riêng có lương theo nội quy công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Quốc Tế NHD

