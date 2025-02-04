Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ATD LOGISTICS làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ATD LOGISTICS làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH ATD LOGISTICS
Ngày đăng tuyển: 04/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/03/2025
CÔNG TY TNHH ATD LOGISTICS

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH ATD LOGISTICS

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng:

- Phòng 516 toà nhà TD PLAZA, Lô 20A Lề Hồng Phong, Q. Ngô Quyền

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tìm kiếm, phát triển nguồn khách hàng tiềm năng (được cấp DATA có sẵn).
- Chào bán, tư vấn chuỗi cung ứng dịch vụ giao nhận vận tải.
- Tư vấn các giải pháp tối ưu nhất liên quan đến: dịch vụ vận chuyển, thời gian, giá cước qua việc xác định yêu cầu của khách hàng.
- Kí kết hợp đồng theo nội dung đã thỏa thuận.
- Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận nghiệp vụ theo dõi vận chuyển hàng hóa thông báo tới khách hàng.
- Chăm sóc khách hàng: duy trì và thiết lập mối quan hệ.
- Báo cáo kinh doanh theo quy định.
- Hỗ trợ thu hồi công nợ.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác được cấp trên giao phó.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành: Xuất nhập khẩu, Logistics, Kinh tế, Ngoại thương….
- Có kiến thức về Logistics, hải quan, xuất nhập khẩu là 1 lợi thế, không bắt buộc.
- Yêu thích và có định hướng nghiêm túc về nghề sales logistics, mong muốn thăng tiến và phát triển về vị trí cũng như thu nhập.
- Mong muốn làm việc ổn định lâu dài, gắn bó.
- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục khách hàng tốt, tư duy làm việc nhạy bén chủ động, hướng đến hiệu quả công việc.
- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực sales logistics

Tại CÔNG TY TNHH ATD LOGISTICS Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.
- Môi trường làm việc tự do sáng tạo, cơ hội thăng tiến công việc và phát triển bản thân tốt.
- Thưởng doanh số, lễ tết, dã ngoại, team building…, đóng BH theo quy định nhà nước.
Địa chỉ làm việc: Phòng 516 toà nhà TD PLAZA, Lô 20A Lề Hồng Phong, Q. Ngô Quyền , TP.Hải Phòng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ATD LOGISTICS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ATD LOGISTICS

CÔNG TY TNHH ATD LOGISTICS

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 54, Tổ 8, khu Nam Cầu, Phường Đằng Hải, Quận Hải An, Hải Phòng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

