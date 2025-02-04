Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ATD LOGISTICS làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: - Phòng 516 toà nhà TD PLAZA, Lô 20A Lề Hồng Phong, Q. Ngô Quyền

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tìm kiếm, phát triển nguồn khách hàng tiềm năng (được cấp DATA có sẵn).

- Chào bán, tư vấn chuỗi cung ứng dịch vụ giao nhận vận tải.

- Tư vấn các giải pháp tối ưu nhất liên quan đến: dịch vụ vận chuyển, thời gian, giá cước qua việc xác định yêu cầu của khách hàng.

- Kí kết hợp đồng theo nội dung đã thỏa thuận.

- Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận nghiệp vụ theo dõi vận chuyển hàng hóa thông báo tới khách hàng.

- Chăm sóc khách hàng: duy trì và thiết lập mối quan hệ.

- Báo cáo kinh doanh theo quy định.

- Hỗ trợ thu hồi công nợ.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được cấp trên giao phó.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành: Xuất nhập khẩu, Logistics, Kinh tế, Ngoại thương….

- Có kiến thức về Logistics, hải quan, xuất nhập khẩu là 1 lợi thế, không bắt buộc.

- Yêu thích và có định hướng nghiêm túc về nghề sales logistics, mong muốn thăng tiến và phát triển về vị trí cũng như thu nhập.

- Mong muốn làm việc ổn định lâu dài, gắn bó.

- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục khách hàng tốt, tư duy làm việc nhạy bén chủ động, hướng đến hiệu quả công việc.

- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực sales logistics

Tại CÔNG TY TNHH ATD LOGISTICS Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

- Môi trường làm việc tự do sáng tạo, cơ hội thăng tiến công việc và phát triển bản thân tốt.

- Thưởng doanh số, lễ tết, dã ngoại, team building…, đóng BH theo quy định nhà nước.

Địa chỉ làm việc: Phòng 516 toà nhà TD PLAZA, Lô 20A Lề Hồng Phong, Q. Ngô Quyền , TP.Hải Phòng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ATD LOGISTICS

