Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Đồng Tâm làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: - Showroom Đồng Tâm, Lô CC1, Khu nhà ở Anh Dũng 5, Phạm Văn Đồng, Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng, Quận Dương Kinh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Thực hiện công tác tư vấn, giới thiệu sản phẩm, cung cấp mẫu đến Nhà phân phối, Cửa hàng cộng tác.

2. Thực hiện việc trưng bày, dán tem và sắp xếp mẫu theo đúng nhận dạng thương hiệu.

3. Thực hiện các chương trình makerting theo sự phân công của Giám đốc.

4. Thực hiện công tác tìm kiếm, khai thác thị trường.

5. Kiểm soát và thu hồi công nợ.

6. Thực hiện duy trì và phát triển các mối quan hệ với Nhà phân phối, Cửa hàng cộng tác.

7. Lập kế hoạch và thực hiện chăm sóc khách hàng: gửi cataloge, bảng báo giá…

8. Đề xuất trưng bày và thay thế bảng hiệu cho Nhà phân phối, Cửa hàng cộng tác theo đúng nhận dạng thương hiệu.

– Nam/Nữ, tuổi từ 22 – 28.

– Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, các chuyên ngành liên quan.

– Năng động, tích cực, vui vẻ và hòa đồng.

– Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục khách hàng.

– Ưu tiên các ứng viên có hiểu biết trong lĩnh vực xây dựng, vật liệu xây dựng, trang trí nội – ngoại thất.

Quyền lợi

– Lương: thỏa thuận theo năng lực cá nhân đóng góp (3P).

– Thưởng: hiệu suất lao động, thưởng KPI tháng/ quý/ năm, thưởng dự án,...

– Quản lý theo hiệu quả công việc, tôn trọng ý kiến, sáng kiến, cải tiến

– Được tham gia đa dạng các khóa đào tạo hàng tuần (đào tạo nội bộ và đào tạo bên ngoài)

– Tham gia BHXH, BHYT, Công đoàn, Bảo hiểm tai nạn 24/24 ... đầy đủ theo Luật định

– Chính sách mua hàng chiết khấu dành cho CB. CNV.

– Các khoản phụ cấp và phúc lợi: Khám sức khoẻ định kỳ hằng năm; Hỗ trợ ăn sáng, ăn trưa, ăn chay; 13 ngày nghỉ/ năm (nghỉ ngày sinh nhật),...

– Công cụ làm việc: hệ thống quản lý SAP, ERP, IBPM, Microsoft Office 365, hệ thống quy trình quy định ISO, phương tiện di chuyển,...

Ngành nghề: Bán hàng / Kinh doanh, Xây dựng, Nội ngoại thất

Kinh nghiệm: 1 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hải Phòng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đồng Tâm

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.