Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MÁY TÍNH VÀ VIỄN THÔNG AN KHANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH MÁY TÍNH VÀ VIỄN THÔNG AN KHANG
- Hà Nội: Lương cứng 8
- 10 Triệu + thưởng theo doanh số (Tổng thu nhập từ 15
- 25 triệu). Thưởng kết quả kinh doanh theo tháng. Khi vào công ty sẽ được tiếp nhận một lượng khách hàng có sẵn để đảm bảo khả năng bán hàng. Hỗ trợ tiền ăn trưa, điện thoại. Được tham gia các buổi đào tạo, training nội bộ và của các hãng sản xuất. Được tham gia BHXH
- BHYT và bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của luật lao động. Thưởng các ngày lễ
- tết và các phúc lợi khác theo quy định của công ty. Tham gia các hoạt động Công đo, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 25 Triệu
Bán hàng Laptop, Máy tính để bàn, Linh kiện máy tính,....
Duy trì, mở rộng khách hàng và triển khai thực hiện các mục tiêu kinh doanh.
Theo sát công nợ, ghi nhận các phản hồi khách hàng hàng hóa, tình trạng giao hàng, đổi trả, dịch vụ sau bán, xử lý hoặc báo cáo đề xuất xử lý các vấn đề phát sinh.
Thực hiện các công việc khác từ cán bộ quản lý, ban giám đốc công ty
Thời gian làm việc giờ hành chính (từ 8h00 đến 17h15 từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần, nghỉ chủ nhật).
Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, đặc biệt có kinh nghiệm kinh doanh trong lĩnh vực tin học là một lợi thế
Giao tiếp tốt, tự tin.
Hoàn thiện các báo cáo cơ bản.
Có khả năng thuyết phục và kỹ năng mềm cần thiết trong lĩnh vực bán hàng.
Tại CÔNG TY TNHH MÁY TÍNH VÀ VIỄN THÔNG AN KHANG Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 8 - 10 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MÁY TÍNH VÀ VIỄN THÔNG AN KHANG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
