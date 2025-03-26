Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT XÂY DỰNG SÀI GÒN AN PHÚ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT XÂY DỰNG SÀI GÒN AN PHÚ
Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: KDC CityLand, Số 52, Đường số 3, Phường 10, Gò Vấp, Quận 12, Quận 12
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 25 Triệu
Tìm kiếm, tiếp cận khách hàng
Có nguồn khách hàng từ data công ty
Tư vấn và giới thiệu sản phẩm của công ty tới khách hàng
Kết hợp bộ phận Hợp đồng làm hợp đồng và các điều khoản trong hợp đồng
Đàm phán và chốt hợp đồng, theo dõi quá trình thực hiện
Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Chăm chỉ, ham học hỏi
Ngoại hình dễ nhìn, kỹ năng giao tiếp tốt
Kỹ năng tạo mối quan hệ
Nam biết đọc bản vẽ, nữ không yêu cầu
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT XÂY DỰNG SÀI GÒN AN PHÚ Thì Được Hưởng Những Gì
Xét tăng lương, vị trí hằng năm
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN
Thưởng Lễ, Tết, sinh nhật theo quy định công ty và nhà nước
Được training về sản phẩm và tham gia khóa đào tạo về kỹ năng chuyên môn
Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT XÂY DỰNG SÀI GÒN AN PHÚ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
