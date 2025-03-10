Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ TN GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 25 Triệu

Mức lương 8 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Teambuilding, Sinh nhật, Bóng đá, cầu lông, Lễ tết... Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo bài bản. Công việc dễ làm chỉ cần chịu khó là làm tốt và thu nhập sẽ đột phá nhanh., Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 25 Triệu

Nhận cuộc gọi từ khách hàng liên hệ đến có nhu cầu về sản phẩm Công ty (Khách hàng Hotline).

Giải quyết những thắc mắc & nhu cầu của Khách hàng về các sản phẩm của Công ty (Được đào tạo kiến thức từ a-z).

Telesale, tư vấn khách hàng theo nguồn Data: Công ty cung cấp, Nguồn khách marketing Công ty phân xuống, Mối quan hệ,...

Chăm sóc, hỗ trợ khách hàng mới và khách hàng cũ.

Hỗ trợ viết hóa đơn, hợp đồng khách hàng khi yêu cầu.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Làm việc tại Văn phòng Công ty (Sát Trường Đại học Luật - Thủ Đức), giờ hành chính.

Với Mức Lương 8 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Không yêu cầu, từ 23- 30 tuổi

Ưu tiên từng làm kinh doanh, bán hàng, tiếp thị ở các lĩnh vực khách nhau.

Có khả năng giao tiếp, thuyết phục,hoạt ngôn

Các bạn năng động, nhiệt huyết và biết cố gắng, kiên trì, chịu khó là lợi thế

Yêu thích công việc tương tác với con người, dịch vụ, đám phán với khách hàng.

Trung thực, biết lắng nghe, ham học hỏi, vui vẻ nhanh nhẹn.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ TN GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 8 - 25 triệu VND

Lương cứng: 8 - 12 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ TN GROUP

