Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH HACO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Mức lương cạnh tranh, thưởng theo hiệu quả công việc. Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật. Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp trong môi trường năng động. Được đào tạo các kỹ năng chuyên môn và nghiệp vụ kinh doanh. Tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và hỗ trợ., Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới trong lĩnh vực điện lạnh, thông gió (Heating, Ventilation, and Air Conditioning).

Thực hiện các cuộc gọi, email, gặp gỡ trực tiếp khách hàng tiềm năng để giới thiệu sản phẩm, dịch vụ HVAC của công ty.

Phân tích nhu cầu của khách hàng và tư vấn các giải pháp HVAC phù hợp.

Lập kế hoạch và thực hiện các chiến dịch marketing, bán hàng để thúc đẩy doanh số.

Thực hiện báo giá, đàm phán và ký kết hợp đồng với khách hàng.

Quản lý mối quan hệ với khách hàng hiện tại, đảm bảo sự hài lòng và duy trì hợp tác lâu dài.

Báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ cho quản lý.

Cập nhật thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh và xu hướng mới trong ngành HVAC.

Tham gia các hoạt động đào tạo, nâng cao nghiệp vụ kinh doanh.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành kỹ thuật điện, cơ điện lạnh hoặc các ngành liên quan.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm kinh doanh trong lĩnh vực HVAC hoặc các ngành liên quan.

Hiểu biết về các sản phẩm, dịch vụ HVAC, các hệ thống điều hòa không khí, thông gió, làm lạnh.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục khách hàng tốt.

Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức và quản lý thời gian hiệu quả.

Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Khả năng chịu áp lực công việc cao.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Có phương tiện đi lại và sẵn sàng đi công tác.

Có tinh thần trách nhiệm cao và thái độ làm việc tích cực.

Tại CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH HACO Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng: 7 - 15 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH HACO

