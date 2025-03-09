Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THỜI TRANG HT & M làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 25 Triệu

Mức lương 7 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Thưởng theo doanh số bán hàng và hiệu quả công việc Được phụ cấp xăng xe, nhà ở... Được đào tạo các kỹ năng bán hàng, chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp Cơ hội thăng tiến rõ ràng dựa trên năng lực Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của nhà nước Nghỉ phép năm theo quy định của Luật Lao động Tham gia các hoạt động Team building, du lịch hàng năm của công ty., Huyện Tân Phú

Mô Tả Công Việc

Tìm kiếm và phát triển thị trường ngành hàng may mặc thông qua mạng xã hội, telesale, gặp gỡ khách hàng...

Xử lý yêu cầu khách hàng

Tư vấn và giới thiệu sản phẩm/ dịch vụ của công ty đến khách hàng

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng hiện tại

Thực hiện các hoạt động chăm sóc khách hàng sau bán hàng

Lập kế hoạch bán hàng và báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ

Nghiên cứu thị trường và đối thủ cạnh tranh

Hỗ trợ các bộ phận khác trong việc cải thiện sản phẩm/ dịch vụ dựa trên phản hồi của khách hàng.

Yêu Cầu Công Việc

Không yêu cầu kinh nghiệm, công ty sẽ đào tạo

Tốt nghiệp THPT trở lên

Có kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả

Chủ động, nhiệt tình và có tinh thần cầu tiến trong công việc

Có khả năng chịu áp lực công việc cao.

Quyền Lợi

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 7 - 25 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển

