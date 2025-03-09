Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THỜI TRANG HT & M làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG HT & M
- Hồ Chí Minh: Thưởng theo doanh số bán hàng và hiệu quả công việc Được phụ cấp xăng xe, nhà ở... Được đào tạo các kỹ năng bán hàng, chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp Cơ hội thăng tiến rõ ràng dựa trên năng lực Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của nhà nước Nghỉ phép năm theo quy định của Luật Lao động Tham gia các hoạt động Team building, du lịch hàng năm của công ty., Huyện Tân Phú
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 25 Triệu
Tìm kiếm và phát triển thị trường ngành hàng may mặc thông qua mạng xã hội, telesale, gặp gỡ khách hàng...
Xử lý yêu cầu khách hàng
Tư vấn và giới thiệu sản phẩm/ dịch vụ của công ty đến khách hàng
Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng hiện tại
Thực hiện các hoạt động chăm sóc khách hàng sau bán hàng
Lập kế hoạch bán hàng và báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ
Nghiên cứu thị trường và đối thủ cạnh tranh
Hỗ trợ các bộ phận khác trong việc cải thiện sản phẩm/ dịch vụ dựa trên phản hồi của khách hàng.
Với Mức Lương 7 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp THPT trở lên
Có kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả
Chủ động, nhiệt tình và có tinh thần cầu tiến trong công việc
Có khả năng chịu áp lực công việc cao.
Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG HT & M Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG HT & M
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
