Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH MTV Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Nghi Sơn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 30 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 65 Trần Quốc Hoàn, phường 4 - KCN Phan Thiết, Thành phố Hưng Yên

Tìm kiếm khách hàng mới: tư vấn, cập nhật, chào giá cho khách hàng các sản phẩm thuỷ sản của Công ty cung cấp.

Giữ mối quan hệ tốt với khách hàng cũ,tiếp tục duy trì đơn hàng từ khách hàng cũ;

Giao dịch với khách hàng qua email/điện thoại/chat/ làm việc trực tiếp để thương lượng và đàm phán chốt hợp đồng.

Phối hợp với các bộ phận liên quan thực hiện đơn hàng dựa trên các nội dung, điều khoản đã ký kết trong hợp đồng.

Theo dõi xuyên suốt đơn hàng, quản lý và thu hồi công nợ; giải quyết các vấn đề phát sinh nếu có liên quan đơn hàng phụ trách.

Cập nhật và nắm bắt thông tin thị trường, theo đó đề xuất các chính sách bán hàng sao cho phù hợp với tình hình biến động thực tế của thị trường;

Lập kế hoạch và báo cáo công việc định kỳ với quản lý trực tiếp.

Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế đối ngoại, kinh doanh quốc tế, nghiệp vụ ngoại thương,..

Yêu thích công việc kinh doanh

Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh tốt, nếu có ngoại ngữ thứ 2 là một điểm cộng.

Không yêu cầu kinh nghiệm sale trong ngành thuỷ sản nhưng yêu cầu có nền tảng chuyên môn trong ngành XNK và hiểu về kinh doanh XNK, nếu đã có kinh nghiệm trong ngành là điểm cộng.

Có khả năng giao tiếp tốt.

Có tinh thần trách nhiệm.

Có sức khoẻ tốt, sẵn sàng đi công tác trong và ngoài nước.

Nhân viên được Công ty đào tạo, hướng dẫn về chuyên môn, được cọ xát với môi trường làm việc với các đối tác quốc tế.

Thu nhập: từ 9-30 triệu hấp dẫn cạnh tranh, hoa hồng cao & thưởng hoa hồng theo doanh số cá nhân và doanh số toàn phòng theo tỷ lệ đóng góp.

Thưởng lễ tết, thưởng cuối năm.

Ký hợp đồng, bảo hiểm đầy đủ các chế độ theo quy định nhà nước

Được làm việc với cấp quản lý có năng lực, kinh nghiệm quốc tế, hoà đồng, cởi mở và cầu tiến.

Được xét tăng lương, thưởng và thăng cấp mỗi 6 tháng hoặc 1 năm tuỳ năng lực ứng viên.

Được thường xuyên tiếp xúc làm việc với nhiều đối tác lớn nước ngoài, đi công tác trong và ngoài nước để nâng cao kinh nghiệm thực tế và nâng cao trình độ ngoại ngữ giao tiếp quốc tế.

