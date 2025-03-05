Tuyển Nhân viên kinh doanh FIRST CONSULTING GROUP CO., LTD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

- Liên hệ và tư vấn cho khách hàng có nhu cầu định cư Mỹ các diện: Bảo lãnh cha mẹ, anh chị em, con cái (các diện bảo lãnh), kết hôn, đầu tư định cư EB5, L1A, visa làm việc EB3 từ các kênh online và khách tới văn phòng, chuyển người tư vấn phù hợp nhu cầu của khách theo quy trình của công ty.

- Soạn hợp đồng, follow cho khách hàng ký, theo dõi khách hàng đóng phí theo hợp đồng.

- Giải đáp thắc mắc kịp thời cho khách, chăm sóc khách hàng cũ và mới.

- Báo cáo tình trạng số lượng lead mới thu được từ các kênh, tiến độ tư vấn khách hàng, doanh thu - doanh số đã chốt hàng ngày theo mẫu có sẵn.

- Nắm vững kiến thức về các diện định cư để tư vấn (training 2-3 tháng).

- Tham gia đầy đủ các hoạt động Team Meeting (khoảng 2 tuần/lần).

- Các công việc khác theo yêu cầu từ cấp quản lý và BOD.

- Tiếng Anh: Đọc hiểu, viết được, nghe nói cơ bản.

- Có 2 năm kinh nghiệm tư vấn bán hàng

- Năng động, hoạt bát trong giao tiếp, chịu khó, ham học hỏi kiến thức mới.

- Có khả năng giao tiếp tốt, khả năng xây dựng mối quan hệ tốt đối với nội bộ và đối với khách hàng.

- Có khả năng quản lý những công việc được giao phù hợp với từng giai đoạn hoạt động của công ty.

- Đã có kinh nghiệm về di trú hoặc có hiểu biết các vấn đề về doanh nghiệp, xã hội (chính trị, thị trường bất động sản,...), cập nhật tin tức liên quan đến Mỹ là một lợi thế.

Tại FIRST CONSULTING GROUP CO., LTD Thì Được Hưởng Những Gì

- Thử việc: 2 tháng

- Được đào tạo toàn bộ kiến thức di trú Mỹ

- Môi trường làm việc hòa nhã, thân thiện, năng động

- Đóng bảo hiểm xã hội

- Hưởng các quyền lợi khác theo chính sách công ty

- Du lịch hằng năm (trong nước hoặc nước ngoài)

