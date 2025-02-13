Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Thú y xanh Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 40 Triệu

Mức lương 18 - 40 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lương đào tạo từ 8 triệu - 10 triệu/tháng, Thu nhập từ 15 triệu đến 40 triệu/tháng khi kí hợp đồng chính thức. Thưởng tháng 13 – 14 theo kết quả hoạt động năm Cơ hội thăng tiến và phát triển trong công việc Chế độ chính sách - quyền lợi đầy đủ theo quy định của nhà nước Được tham gia các khoá đào tạo của công ty, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 18 - 40 Triệu

Thực hiện/Phối hợp giới thiệu sản phẩm đến Khách hàng thông qua các công cụ, phương pháp định hướng cho từng đối tượng Khách hàng (PSF; FAB; ...)

Cung cấp thông tin về các Chương trình khuyến mại cho Khách hàng trong vùng phụ trách dự trên khảo sát nhu cầu thực tế, tồn kho Khách hàng

Triển khai các Chương trình khuyến mãi đến Khách hàng dựa trên những thông tin đã được phê duyệt, ban hành, xử lý các thông tin phản hồi (nếu có)

Kiểm tra, báo cáo, trao đổi tiến độ thực hiện các Chương trình khuyến mại của từng khách hàng, vùng thị trường.

Thực hiện lấy đơn hàng và đặt đơn hệ thống

Thực hiện làm sổ, thu hồi công nợ, đối chiếu công nợ hằng tháng

Với Mức Lương 18 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đã hoàn thành chương trình học các chuyên ngành thuộc khối ngành Chăn nuôi - Thú Y từ trung cấp trở lên

Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được tham gia đào tạo - học việc tại công ty

Cần cù, tỉ mỉ, cẩn thận và chăm chỉ trong công việc

Tại Công ty Cổ phần Thú y xanh Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 18 triệu VND - 40 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thú y xanh Việt Nam

