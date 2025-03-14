Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Giải pháp mùi hương Eco Life Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Giải pháp mùi hương Eco Life Việt Nam
Mức lương
3 - 4 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 31
- 33 ngõ 6 Kim Đồng, phường Giáp Bát, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 3 - 4 Triệu
Tham gia vào các hội nhóm, cộng đồng mà có khách hàng quan tâm đến các sản phẩm, dịch vụ của Công ty.
Thực hiện seeding theo các bài viết, từ khoá của Công ty dưới dạng comment, review,…
Tìm kiếm data khách hàng quan tâm đến các sản phẩm, dịch vụ của Công ty
Đăng bài trên các tài khoản Công ty cung cấp, hội nhóm.
Được đào tạo về các kiến thức, kỹ năng trong công việc.
Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công ty TNHH Giải pháp mùi hương Eco Life Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Phúc lợi: Cho cá nhân, gia đình bố mẹ, con cái khi làm việc chính thức.
Sự kiện: Gắn kết đội ngũ theo đặc thù tổ chức hàng tháng
Được tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHTY, BHTN theo quy định pháp luật.
Cơ hội thăng tiến trong công việc, được tham gia các khóa đào tạo phát triển kỹ năng.
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và chuyên nghiệp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Giải pháp mùi hương Eco Life Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
