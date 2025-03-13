Tuyển Nhân viên kinh doanh VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ETERNAL MATERIALS CO., LTD TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH làm việc tại Bình Dương thu nhập 20 - 27 Triệu

Mức lương 20 - 27 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 27 Triệu

• Triển khai công việc kinh doanh sản phẩm theo chỉ tiêu trong phạm vi trách nhiệm trong ngành sơn phủ và hóa chất, ...

• Tìm kiếm khách hàng mới, tiềm năng thuộc phân khúc ngành nghề được giao và chăm sóc khách hàng cũ.

• Phát triển giải pháp bán hàng, quản lý và đạt doanh số bán hàng theo kế hoạch đề ra.

• Quản lý chi phí bán hàng, hỗ trợ kiểm soát công nợ của khách hàng.

• Thu thập, phân tích thông tin xu hướng, nhu cầu của thị trường và khách hàng.

• Phối hợp với các Phòng/Bộ phận có liên quan để đề xuất các phương án giải quyết các yêu cầu của khách hàng và các dịch vụ sau bán hàng.

• Thực hiện yêu cầu, nhiệm vụ được cấp trên giao.

Với Mức Lương 20 - 27 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Nam/Nữ: tuổi từ 25 trở lên, ưu tiên Nam

• Tiếng Trung lưu loát 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết).

• Tiếng Anh có thể đọc hiểu tài liệu và trao đổi cơ bản.

• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành sơn phủ và hóa chất.

• Tốt nghiệp: Chuyên ngành Hóa môi trường, Polymer, Hóa học, Kỹ thuật hóa học, Hóa hữu cơ,... hoặc chuyên ngành liên quan

• Có bằng lái xe ô tô.

• Chăm chỉ, chịu khó, yêu thích công việc Marketing và kinh doanh

• Giao tiếp thuyết phục và kỹ năng trình bày chuyên nghiệp.

• Kỹ năng thuyết phục và chăm sóc khách hàng.

• Sử dụng thành thạo Vi Tính Văn Phòng.

• Có tinh thần trách nhiệm, cẩn thận, nhiệt tình, vui vẻ và hòa đồng.

• Có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm, có thể chịu được áp lực cao.

• Có thể đi công tác trong và ngoài nước.

Tại VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ETERNAL MATERIALS CO., LTD TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thì Được Hưởng Những Gì

• Thưởng Quý theo Doanh số, Lương Tháng 13 và Thưởng Tổng kết Doanh thu Năm

• Chế độ khám sức khỏe hàng năm định kỳ miễn phí

• Thưởng Lễ 30/4, 1/5 và trung thu

• Review lương hàng năm theo kết quả công việc.

• Có xe đưa rước khi đi công tác

• Các chế độ khác theo Luật Lao động

• Chế độ nghỉ phép và quyết toán phép theo năm

• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, văn mình, thân thiện và sáng tạo.

• Công ty đóng 100% BHYT, BHXH, BHTN theo Quy định của Công ty.

• Được cấp máy tính, chi phí điện thoại.

Nơi làm việc là ở bình dương

Cách Thức Ứng Tuyển Tại VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ETERNAL MATERIALS CO., LTD TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

