Tuyển Nhân viên kinh doanh VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ETERNAL MATERIALS CO., LTD TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH làm việc tại Bình Dương thu nhập 20 - 27 Triệu

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ETERNAL MATERIALS CO., LTD TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Ngày đăng tuyển: 13/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/04/2025
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ETERNAL MATERIALS CO., LTD TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ETERNAL MATERIALS CO., LTD TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Mức lương
20 - 27 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Dương:

- Bình Dương

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 27 Triệu

• Triển khai công việc kinh doanh sản phẩm theo chỉ tiêu trong phạm vi trách nhiệm trong ngành sơn phủ và hóa chất, ...
• Tìm kiếm khách hàng mới, tiềm năng thuộc phân khúc ngành nghề được giao và chăm sóc khách hàng cũ.
• Phát triển giải pháp bán hàng, quản lý và đạt doanh số bán hàng theo kế hoạch đề ra.
• Quản lý chi phí bán hàng, hỗ trợ kiểm soát công nợ của khách hàng.
• Thu thập, phân tích thông tin xu hướng, nhu cầu của thị trường và khách hàng.
• Phối hợp với các Phòng/Bộ phận có liên quan để đề xuất các phương án giải quyết các yêu cầu của khách hàng và các dịch vụ sau bán hàng.
• Thực hiện yêu cầu, nhiệm vụ được cấp trên giao.

Với Mức Lương 20 - 27 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Nam/Nữ: tuổi từ 25 trở lên, ưu tiên Nam
• Tiếng Trung lưu loát 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết).
• Tiếng Anh có thể đọc hiểu tài liệu và trao đổi cơ bản.
• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành sơn phủ và hóa chất.
• Tốt nghiệp: Chuyên ngành Hóa môi trường, Polymer, Hóa học, Kỹ thuật hóa học, Hóa hữu cơ,... hoặc chuyên ngành liên quan
• Có bằng lái xe ô tô.
• Chăm chỉ, chịu khó, yêu thích công việc Marketing và kinh doanh
• Giao tiếp thuyết phục và kỹ năng trình bày chuyên nghiệp.
• Kỹ năng thuyết phục và chăm sóc khách hàng.
• Sử dụng thành thạo Vi Tính Văn Phòng.
• Có tinh thần trách nhiệm, cẩn thận, nhiệt tình, vui vẻ và hòa đồng.
• Có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm, có thể chịu được áp lực cao.
• Có thể đi công tác trong và ngoài nước.

Tại VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ETERNAL MATERIALS CO., LTD TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thì Được Hưởng Những Gì

• Thưởng Quý theo Doanh số, Lương Tháng 13 và Thưởng Tổng kết Doanh thu Năm
• Chế độ khám sức khỏe hàng năm định kỳ miễn phí
• Thưởng Lễ 30/4, 1/5 và trung thu
• Review lương hàng năm theo kết quả công việc.
• Có xe đưa rước khi đi công tác
• Các chế độ khác theo Luật Lao động
• Chế độ nghỉ phép và quyết toán phép theo năm
• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, văn mình, thân thiện và sáng tạo.
• Công ty đóng 100% BHYT, BHXH, BHTN theo Quy định của Công ty.
• Được cấp máy tính, chi phí điện thoại.
Nơi làm việc là ở bình dương

Cách Thức Ứng Tuyển Tại VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ETERNAL MATERIALS CO., LTD TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ETERNAL MATERIALS CO., LTD TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ETERNAL MATERIALS CO., LTD TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Bình Dương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

