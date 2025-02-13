Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG TOÀN CẦU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG TOÀN CẦU
- Hồ Chí Minh:
- 8 d5B street, phuoc long B ward,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 30 Triệu
✓ Thực hiện các hoạt động bán hàng theo chiến lược được giao cho hàng tháng / hàng quý / hàng năm.
Conduct sales activities as per assigned strategies for monthly/quarterly/yearly.
✓ Xây dựng, duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng
Develop and maintain a strong relationship with potential and existing Customers
✓ Tìm kiếm, Tư vấn cho khách hàng các sản phẩm về phụ tùng bơm của hãng Hyosung,
Search and consult customers about assigned products such spare part for pump of Hyosung
✓ Thực hiện các công việc khác do quản lý trực tiếp hoặc BOD chỉ định.
Perform any ad-hoc task assigned by Line Manager or BOD.
Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Bachelor's degree in Engineering or related field
✓ Có kiến thức kỹ thuật tốt về phụ tùng bơm và các thiết bị quay
Have a good technical knowledge about spare part for pump and roating equipment
✓ Trên 3 năm kinh nghiệm về công việc kỹ thuật bán hàng B2B
Over 3 years of experience in sale techniques B2B
✓ Có kinh nghiệm trong lĩnh vực điện E&I
Have good experience inElectrical and Instrumentation
✓ Tiếng anh giao tiếp tốt
Good English communication
✓ Có thái độ tốt và liêm chính trong công việc
Have good attitude / integrity in the work
Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG TOÀN CẦU Thì Được Hưởng Những Gì
Monthly Sales Commission,13th month salary, KPI 3 -4 month salary, bonus on holidays, Tet ... Participate in social insurance, health insurance according to state regulations.
✓ Phụ cấp: Tiền Điện thoại, chế độ công tác phí, xe ...
Allowance: Phone, working regime, car ...
✓ Được đào tạo chuyên môn nghiệp vụ chuyên môn và làm việc với các tập đoàn lớn trong và ngoài nước (như các tập đoàn dầu khí, nhà máy điện,...)
Receive professional training and work with large domestic and foreign corporations (such as oil and gas, power plant, ...)
✓ Môi trường làm việc năng động, hỗ trợ và sáng tạo
Dynamic, supportive, and creative working environment
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG TOÀN CẦU
