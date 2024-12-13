Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH EAGLES ELEGANCE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH EAGLES ELEGANCE
Mức lương
20 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- 28 Nguyễn Gia Thiều, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 35 Triệu
Hỗ trợ Khách hàng đặt lịch chơi Golf và bán chéo các sản phẩm khác của Công ty
Chăm sóc khách hàng sau khi sử dụng dịch vụ
Tham gia vào các sự kiện giải đấu Golf do Công ty tổ chức
Phối hợp cùng bộ phận Marketing để triển khai các ý tưởng kinh doanh
Hoàn thành KPI và các công việc khác do BLD yêu cầu
Với Mức Lương 20 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nữ: từ 20 - 30 tuổi, ngoại hình ưa nhìn
Có kinh nghiệm sale ít nhất 06 tháng
Kỹ năng giao tiếp tốt, linh hoạt trong xử lý tình huống
Năng động, nhiệt huyết và sáng tạo
Chăm chỉ, nghiêm túc, có định hướng thăng tiến rõ ràng.
Tại CÔNG TY TNHH EAGLES ELEGANCE Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cố định (7 - 10M) + Thưởng ko giới hạn (Thu nhập TB 20 - 35M)
Được Công ty cung cấp data có sẵn
Làm việc trực tiếp với tệp Khách hàng cao cấp (người có địa vị trong xã hội, các chủ doanh nghiệp, quan chức, người nổi tiếng)
Được học Golf và đi chơi Golf
Được học và đào tạo trực tiếp các kỹ năng từ lãnh đạo Công ty
Lộ trình thăng tiến nhanh, rõ ràng, không giới hạn độ tuổi và thâm niên làm việc
Chế độ phúc lợi đầy đủ theo Luật Lao Động
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 28 Nguyễn Gia Thiều, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm
Thời gian làm việc
Thứ 2 - Thứ 6 (từ 08:00 đến 17:30)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH EAGLES ELEGANCE
