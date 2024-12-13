Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH EAGLES ELEGANCE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu

Mức lương 20 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Hỗ trợ Khách hàng đặt lịch chơi Golf và bán chéo các sản phẩm khác của Công ty

Chăm sóc khách hàng sau khi sử dụng dịch vụ

Tham gia vào các sự kiện giải đấu Golf do Công ty tổ chức

Phối hợp cùng bộ phận Marketing để triển khai các ý tưởng kinh doanh

Hoàn thành KPI và các công việc khác do BLD yêu cầu

Nữ: từ 20 - 30 tuổi, ngoại hình ưa nhìn

Có kinh nghiệm sale ít nhất 06 tháng

Kỹ năng giao tiếp tốt, linh hoạt trong xử lý tình huống

Năng động, nhiệt huyết và sáng tạo

Chăm chỉ, nghiêm túc, có định hướng thăng tiến rõ ràng.

Tại CÔNG TY TNHH EAGLES ELEGANCE Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cố định (7 - 10M) + Thưởng ko giới hạn (Thu nhập TB 20 - 35M)

Được Công ty cung cấp data có sẵn

Làm việc trực tiếp với tệp Khách hàng cao cấp (người có địa vị trong xã hội, các chủ doanh nghiệp, quan chức, người nổi tiếng)

Được học Golf và đi chơi Golf

Được học và đào tạo trực tiếp các kỹ năng từ lãnh đạo Công ty

Lộ trình thăng tiến nhanh, rõ ràng, không giới hạn độ tuổi và thâm niên làm việc

Chế độ phúc lợi đầy đủ theo Luật Lao Động

Thời gian làm việc

Thứ 2 - Thứ 6 (từ 08:00 đến 17:30)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH EAGLES ELEGANCE

