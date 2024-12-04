Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Dược Phẩm Thú Y Thịnh Vượng làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Dược Phẩm Thú Y Thịnh Vượng làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Công Ty TNHH Dược Phẩm Thú Y Thịnh Vượng
Ngày đăng tuyển: 04/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 04/01/2025
Công Ty TNHH Dược Phẩm Thú Y Thịnh Vượng

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Dược Phẩm Thú Y Thịnh Vượng

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- số 7 ngõ 106/2 Hoàng Quốc Việt, Cổ Nhuế 1, Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Khu vực phía Bắc: Hà Tây, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Quảng Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Thái Nguyên, Phú thọ, Vĩnh phúc, Bắc giang,
Khu vực phía Bắc
Vị trí tuyển dụng: 08 NVKD
+ Thực hiện công việc theo đúng chức danh chuyên môn dưới sự quản lý, điều hành của Ban Giám Đốc và các cá nhân được bổ nhiệm, ủy quyền của Ban Giám Đốc
+ Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để phát huy hiệu quả làm việc;
+ Tìm kiếm và theo dõi chăm sóc khách hàng là đại lý, trại chăn nuôi.
+ Kinh doanh các sản phẩm thuốc thú y, thú y thủy sản.
+ Chăm sóc, quản lý, phát triển hệ thống khách hàng trong địa bàn phụ trách.
+ Bán hàng và theo dõi hàng hóa, chịu trách nhiệm công nợ của đại lý.
+ Theo dõi và xử lý các công việc theo yêu cầu của Ban giám đốc và Trưởng vùng.
+ Kỹ năng đàm phán, giao tiếp tốt.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành thú y hoặc chăn nuôi (cao đẳng, trung cấp hoặc đại học)
Trung thực, năng động, có ý chí phấn đấu vượt khó, chịu được áp lực công việc, chịu khó đi thị trường.
Có kinh nghiệm trong lĩnh vực thuốc thú y, thức ăn bổ sung sẽ được ưu tiên
Có khả năng làm việc đồng đội hoặc độc lập. Có trách nhiệm cao trong công việc
Có phương tiện đi lại (xe máy hoặc ô tô)

Tại Công Ty TNHH Dược Phẩm Thú Y Thịnh Vượng Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn (từ 15-25 triệu/tháng), có thưởng doanh số
Được đào tạo thường xuyên bởi chuyên gia trong nước và quốc tế.
Có cơ hội tham dự các sự kiện giới thiệu sản phẩm, chăm sóc khách hàng ở trong và ngoài nước.
Các phụ cấp, BHXH, BHYT, BHTN, chế độ nghỉ phép...theo Luật Lao động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dược Phẩm Thú Y Thịnh Vượng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Dược Phẩm Thú Y Thịnh Vượng

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 7, ngõ 106/2, Đường Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

