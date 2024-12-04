Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Tnhh Choirock Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tư vấn bán hàng và tiếp thị sản phẩm.

-

- Xây dựng mối quan hệ với khách hàng.

- Trưng bầy và bao phủ sản phẩm.

- Quản lý hàng hóa và chương trình khuyến mại.

- Phối hợp phòng ban khác và nội bộ.

- Thực hiện các nghiệm vụ khác do quản lý trực tiếp phân công.

- Thực hiện các báo cáo theo quy định.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Địa điểm làm việc

- AEON Tân Phú

- AEON Bình Dương

- AEON Bình Tân

- AEON Quận 8

- AEON Huế

- AEON Hà Đông (HN)

- AEON Hải Phòng (HP)

- AEON Hà Nội

Tại Công Ty Tnhh Choirock Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: ngày thường 25.000vnđ/giờ, ngày cuối tuần 30.000vnđ/giờ, ngày lễ 50.000vnđ/ giờ.

- Cơ hội được tham gia đào tạo, học hỏi phát triển bản thân..

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp cởi mở.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Tnhh Choirock Vietnam

