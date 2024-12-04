Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thẩm Định Giá Hoàng Quân làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mô tả Công việc

Thời gian làm việc: 8:00 - 17:30 từ Thứ 2 - Thứ 6

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Tìm kiếm thông tin khách hàng từ đa dạng các kênh để xây dựng một hệ thống khách hàng tiềm năng.

Tích cực liên hệ và kết nối với khách hàng tiềm năng để giới thiệu các sản phẩm/ dịch vụ của công ty.

Sử dụng email để gửi thông tin về sản phẩm/ dịch vụ, nhằm cung cấp thông tin tham khảo và giải đáp thắc mắc cho khách hàng (nếu khách hàng có phản hồi).

Áp dụng các kỹ năng bán hàng để thương thảo và thuyết phục khách hàng sử dụng sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp.

Thực hiện quy trình ký kết hợp đồng với những khách hàng đã đồng ý mua sản phẩm, sử dụng dịch vụ của doanh nghiệp.

Chủ động liên hệ với khách hàng đang sử dụng sản phẩm/ dịch vụ của doanh nghiệp để ghi nhận phản hồi của họ, tạo mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng

Giải đáp thắc mắc, hỗ trợ kịp thời những khiếu nại, yêu cầu từ phía khách hàng

Chủ động gửi thông tin về các chương trình khuyến mãi, ưu đãi cho khách hàng nhằm thuyết phục họ mua hàng, sử dụng dịch vụ hoặc tái ký hợp đồng

Thực hiện các thủ tục hợp đồng mới với các khách hàng muốn tái ký lại hợp đồng với doanh nghiệp

Kết hợp với các bộ phận khác trong doanh nghiệp để triển khai hợp đồng, đảm bảo đáp ứng đầy đủ yêu cầu từ khách hàng

Theo dõi quá trình triển khai hợp đồng, đảm bảo đặt khách hàng là trung tâm, mang lại những giá trị tốt nhất cho họ

Phối hợp với các bộ phận khác khắc phục các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai hợp đồng

