Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thẩm Định Giá Hoàng Quân làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Thẩm Định Giá Hoàng Quân
- Hà Nội:
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Mô tả Công việc
Thời gian làm việc: 8:00 - 17:30 từ Thứ 2 - Thứ 6
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Tìm kiếm thông tin khách hàng từ đa dạng các kênh để xây dựng một hệ thống khách hàng tiềm năng.
Tích cực liên hệ và kết nối với khách hàng tiềm năng để giới thiệu các sản phẩm/ dịch vụ của công ty.
Sử dụng email để gửi thông tin về sản phẩm/ dịch vụ, nhằm cung cấp thông tin tham khảo và giải đáp thắc mắc cho khách hàng (nếu khách hàng có phản hồi).
Áp dụng các kỹ năng bán hàng để thương thảo và thuyết phục khách hàng sử dụng sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp.
Thực hiện quy trình ký kết hợp đồng với những khách hàng đã đồng ý mua sản phẩm, sử dụng dịch vụ của doanh nghiệp.
Chủ động liên hệ với khách hàng đang sử dụng sản phẩm/ dịch vụ của doanh nghiệp để ghi nhận phản hồi của họ, tạo mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng
Giải đáp thắc mắc, hỗ trợ kịp thời những khiếu nại, yêu cầu từ phía khách hàng
Chủ động gửi thông tin về các chương trình khuyến mãi, ưu đãi cho khách hàng nhằm thuyết phục họ mua hàng, sử dụng dịch vụ hoặc tái ký hợp đồng
Thực hiện các thủ tục hợp đồng mới với các khách hàng muốn tái ký lại hợp đồng với doanh nghiệp
Kết hợp với các bộ phận khác trong doanh nghiệp để triển khai hợp đồng, đảm bảo đáp ứng đầy đủ yêu cầu từ khách hàng
Theo dõi quá trình triển khai hợp đồng, đảm bảo đặt khách hàng là trung tâm, mang lại những giá trị tốt nhất cho họ
Phối hợp với các bộ phận khác khắc phục các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai hợp đồng
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
1. Trình độ học vấn và chuyên môn
Tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng/Đại học
Ưu tiên Có kiến thức về Thẩm định giá hoặc môi giới Bất động sản, quản lý đất đai ...
2. Kinh nghiệm
Có kinh nghiệm kinh doanh trên 1 năm
3. Kỹ năng
Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng thuyết phục
Kỹ năng giải quyết vấn đề
Kỹ năng sử dụng công cụ ứng dụng văn phòng như Microsoft Office hoặc Google Workspace.
Tại Công Ty TNHH Thẩm Định Giá Hoàng Quân Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ bảo hiểm
Du Lịch
Phụ cấp
Đồng phục
Chế độ thưởng
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương
Nghỉ phép năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thẩm Định Giá Hoàng Quân
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
