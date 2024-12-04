Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỰC PHẨM HOA SEN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu

Mức lương 12 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 17 Triệu

Duy trì những quan hệ và chăm sóc khách hàng sẵn có, nhận đơn đặt hàng;

Lập kế hoạch công tác tuần, tháng trình quản lý trực tiếp duyệt;

Hiểu rõ và thuộc tính năng, bao bì, giá, ưu nhược điểm của sản phẩm, sản phẩm tương tự, sản phẩm của đối thủ cạnh tranh;

Nắm được quy trình tiếp xúc khách hàng, quy trình xử lý khiếu nại thông tin, quy trình nhận và giải quyết thông tin khách hàng, ghi nhận đầy đủ theo các biểu mâu của các quy trình này;

Tiếp xúc khách hàng và ghi nhận toàn bộ các thông tin của khách hàng trong báo cáo tiếp xúc khách hàng. Báo cáo nội dung tiếp xúc khách hàng trong ngày cho quản lý trực tiếp;

Lên dự thảo hợp đồng sau khi khách hàng đã đồng ý cơ bản, chuyển cho quản lý trực tiếp xin ý kiến về các điều khoản hợp đồng;

Trực tiếp thực hiện, đốc thúc thực hiện hợp đồng, bao gồm các thủ tục giao hàng, xuất hoá đơn, cùng khách hàng kiểm tra chất lượng sản phẩm giao;

Nhận và xử lý các khiếu nại của khách hàng về chất lượng sản phẩm, thời gian giao hàng....;

Theo dõi quá trình thanh lý hợp đồng, hỗ trợ phòng kế toán đốc thúc công nợ, chỉ xong trách nhiệm khi khách hàng đã thanh toán xong;

Giao dịch, tìm hiểu nhu cầu của khách hàng. Tìm kiếm khách hàng tiềm năng;

Cập nhật kiến thức công việc qua việc, đọc các sách báo về kinh doanh và tiếp thị; duy trì các mối quan hệ khách hàng;

Phát triển việc kinh doanh ở địa bàn được giao phó;

Chăm sóc khách hàng và bán hàng theo lịch trình đã định.

Với Mức Lương 12 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm vị trí tương đương từ 6 tháng - 1 năm trở lên với ngành hàng/sản phẩm Mẹ & Bé/hàng tiêu dùng/gia dụng;

Nhiệt tình, năng động, độc lập, nhạy bén, khả năng bán hàng, đàm phán, thuyết phục;

Thúc đẩy kinh doanh, kỹ năng giao tiếp;

Có phương tiện đi lại cá nhân và sẵn sàng đi thị trường;

Có sử dụng điện thoại thông minh và 4G.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỰC PHẨM HOA SEN Thì Được Hưởng Những Gì

VÌ SAO CHỌN LOTUS GROUP ?

Chính sách & phúc lợi:

LƯƠNG CỨNG 9.000.000vnđ/tháng + thưởng doanh số không giới hạn, hỗ trợ công tác phí, phụ cấp khác;

Lương tháng 13, thưởng cuối năm theo hiệu quả công việc và kết quả kinh doanh;

Quà tặng/ tiền thưởng vào dịp Lễ, Tết, cùng tham gia các chương trình, sự kiện của công ty như; Teambuilding, Year End Party, Vanlentine’ day, 8/3, 30/4, 2/9, Trung thu, 20/10, Giáng sinh, Sinh nhật hằng tháng cho Nhân viên,...;

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN,.. phép năm, ốm đau, thai sản,...và các chế độ khác theo Luật lao động;

Được khám và kiểm tra sức khỏe tổng quát, định kỳ hằng năm cho toàn thể nhân viên công ty;

Phúc lợi từ Công đoàn như; tiền mừng cưới, sinh con, thăm hỏi ốm đau, quà Lễ, Tết,...;

Sử dụng các sản phẩm, dịch vụ chất lượng Nhật Bản với giá ưu đãi chỉ dành riêng cho nhân viên nội bộ công ty.

Môi trường làm việc:

Môi trường làm việc thân thiện, trẻ trung, sáng tạo;

Cơ hội phát triển và thăng tiến bản thân;

Thường xuyên tổ chức các hoạt động gắn kết, xây dựng và phát triển văn hóa công ty.

Cơ hội phát triển:

Cơ hội làm việc trong Tập đoàn đa ngành với quy mô lớn;

Cơ hội tiếp cận và hiểu sâu về văn hóa và con người của đất nước Nhật Bản;

Cơ hội phát triển nghề nghiệp, lộ trình thăng tiến rõ ràng;

Được đào tạo và nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỰC PHẨM HOA SEN

