Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH WAKESIZE làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH WAKESIZE
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 48 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
- Xử lý đơn hàng, tối ưu tỉ lệ chốt, trung bình đơn, doanh thu theo data bộ phận Marketing cung cấp
- Tư vấn và giải đáp thắc mắc của khách hàng về sản phẩm/dịch vụ để đảm bảo hiểu rõ nhu cầu của họ
- Thực hiện chăm sóc và giải quyết các vấn đề còn thắc mắc của khách hàng để đảm bảo độ hài lòng, tin cậy
- Đạt và vượt qua chỉ tiêu doanh số bán hàng đề ra, báo cáo kết quả công việc lên trưởng nhóm
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
-Nam/Nữ, không giới hạn độ tuổi
- Có kinh nghiệm từ 6 tháng - 1 năm, nắm được các kỹ năng bán hàng cơ bản
- Ưu tiên ứng viên từng làm các lĩnh vực bất động sản, thẩm mỹ, sức khỏe làm đẹp, bảo hiểm...
- Có tinh thần cầu tiến máu chiến, năng lượng tốt, thái độ làm việc chuyên nghiệp
- Yêu cầu có laptop, làm việc fulltime.
Tại CÔNG TY TNHH WAKESIZE Thì Được Hưởng Những Gì
-Lương cứng từ 6 - 10 triệu ++ (hoặc thỏa thuận theo năng lực khi phỏng vấn) + Hoa hồng + Thưởng Contest + Phụ cấp
=> Tổng thu nhập trung bình từ 12 - 30tr
- Thưởng (Thưởng lương tháng 13, Lễ tết, Thưởng hoa hồng; Sinh nhật,....)
- Môi trường làm việc trẻ trung, sếp vui tính, khuyến khích tinh thần sáng tạo, đổi mới và có không gian phát triển cho mỗi cá nhân;
- Có cơ hội thăng tiến lên các vị trí quản lý như Mentor, Leader
- Được đào tạo về kĩ năng mềm, kĩ năng cứng theo từng cấp bậc: nhân viên, mentor, leader: Khoá học kỹ năng quản lý tài chính, xây dựng mối quan hệ, kỹ năng leader...
- Đảm bảo đầy đủ các chế độ phúc lợi, các hoạt động team building, du lịch hàng năm và các chương trình văn hóa sôi động của công ty;
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH WAKESIZE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
