Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH WAKESIZE làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 48 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

- Xử lý đơn hàng, tối ưu tỉ lệ chốt, trung bình đơn, doanh thu theo data bộ phận Marketing cung cấp

- Tư vấn và giải đáp thắc mắc của khách hàng về sản phẩm/dịch vụ để đảm bảo hiểu rõ nhu cầu của họ

- Thực hiện chăm sóc và giải quyết các vấn đề còn thắc mắc của khách hàng để đảm bảo độ hài lòng, tin cậy

- Đạt và vượt qua chỉ tiêu doanh số bán hàng đề ra, báo cáo kết quả công việc lên trưởng nhóm

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Nam/Nữ, không giới hạn độ tuổi

- Có kinh nghiệm từ 6 tháng - 1 năm, nắm được các kỹ năng bán hàng cơ bản

- Ưu tiên ứng viên từng làm các lĩnh vực bất động sản, thẩm mỹ, sức khỏe làm đẹp, bảo hiểm...

- Có tinh thần cầu tiến máu chiến, năng lượng tốt, thái độ làm việc chuyên nghiệp

- Yêu cầu có laptop, làm việc fulltime.

Tại CÔNG TY TNHH WAKESIZE Thì Được Hưởng Những Gì

-Lương cứng từ 6 - 10 triệu ++ (hoặc thỏa thuận theo năng lực khi phỏng vấn) + Hoa hồng + Thưởng Contest + Phụ cấp

=> Tổng thu nhập trung bình từ 12 - 30tr

- Thưởng (Thưởng lương tháng 13, Lễ tết, Thưởng hoa hồng; Sinh nhật,....)

- Môi trường làm việc trẻ trung, sếp vui tính, khuyến khích tinh thần sáng tạo, đổi mới và có không gian phát triển cho mỗi cá nhân;

- Có cơ hội thăng tiến lên các vị trí quản lý như Mentor, Leader

- Được đào tạo về kĩ năng mềm, kĩ năng cứng theo từng cấp bậc: nhân viên, mentor, leader: Khoá học kỹ năng quản lý tài chính, xây dựng mối quan hệ, kỹ năng leader...

- Đảm bảo đầy đủ các chế độ phúc lợi, các hoạt động team building, du lịch hàng năm và các chương trình văn hóa sôi động của công ty;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH WAKESIZE

