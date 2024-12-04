Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 22 Triệu

Mức lương 12 - 22 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 22 Triệu

Tìm kiếm, khai thác khách hàng

Giao dịch trực tiếp khách hàng, giới thiệu sản phẩm-dịch vụ phần mềm BRAVO cho khách hàng.

Xúc tiến bán sản phẩm và dịch vụ phần mềm cho khách hàng

Phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh.

Thực hiện các công việc theo đúng tiêu chuẩn ISO của công ty

Với Mức Lương 12 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng

Có khả năng giao tiếp tốt, giao tiếp tiếng anh.

Đam mê và yêu thích công việc kinh doanh

Chăm chỉ, cẩn thận, nhanh nhẹn.

Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh.

Tại Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO Thì Được Hưởng Những Gì

21.590.000 đồng/tháng

1.990.000 đồng/tháng.

Lương cơ bản lên đến 20.100.000 đồng/tháng, khởi điểm cho sinh viên mới ra trường từ 10.500.000 đồng/tháng (Xét tăng lương định kỳ 2 lần/năm)

Phụ cấp ăn trưa:~ 990.000 đồng/tháng

Phụ cấp chuyên cần:500.000 đồng/tháng

Phụ cấp điện thoại(Sử dụng số điện thoại công ty đăng ký)

Phụ cấp trách nhiệm (nếu là cấp cán bộ quản lý)

Thưởng theo doanh số ký hợp đồng với khách hàng

Thưởng cuối năm: Thưởng TẾT, thưởng lương tháng thứ 13

Các hoạt động văn – thể – mỹ khác: team building, year-end party, BRAVO summer, du xuân đầu năm, giải bóng đá nội bộ, …

Các chế độ khác: chế độ làm thêm giờ theo đúng luật lao động, vinh danh cá nhân xuất sắc tháng, tổ chức sinh nhật và tặng quà CBNV theo tháng, tặng quà cho con CBNV, …

Công việc thách thức, môi trường làm việc chuyên nghiệp.

Được ký hợp đồng lao động chính thức và hưởng các quyền lợi đúng luật lao động, hưởng các chính sách đãi ngộ xứng đáng, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm

Được đào tạo tại công ty hoặc tham gia các khóa học bên ngoài.

Có cơ hội mở rộng kiến thức về hệ thống quản trị doanh nghiệp ERP và hệ thống kế toán doanh nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO

