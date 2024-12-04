Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 22 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO
Mức lương
12 - 22 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Tầng 7, Tòa nhà 311
- 313 Đường Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 22 Triệu
Tìm kiếm, khai thác khách hàng
Giao dịch trực tiếp khách hàng, giới thiệu sản phẩm-dịch vụ phần mềm BRAVO cho khách hàng.
Xúc tiến bán sản phẩm và dịch vụ phần mềm cho khách hàng
Phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh.
Thực hiện các công việc theo đúng tiêu chuẩn ISO của công ty
Với Mức Lương 12 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng
Có khả năng giao tiếp tốt, giao tiếp tiếng anh.
Đam mê và yêu thích công việc kinh doanh
Chăm chỉ, cẩn thận, nhanh nhẹn.
Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh.
Có khả năng giao tiếp tốt, giao tiếp tiếng anh.
Đam mê và yêu thích công việc kinh doanh
Chăm chỉ, cẩn thận, nhanh nhẹn.
Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh.
Tại Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO Thì Được Hưởng Những Gì
21.590.000 đồng/tháng
1
1.990.000 đồng/tháng.
.
Lương cơ bản lên đến 20.100.000 đồng/tháng, khởi điểm cho sinh viên mới ra trường từ 10.500.000 đồng/tháng (Xét tăng lương định kỳ 2 lần/năm)
Phụ cấp ăn trưa:~ 990.000 đồng/tháng
~ 990.000 đồng/tháng
Phụ cấp chuyên cần:500.000 đồng/tháng
500.000 đồng/tháng
Phụ cấp điện thoại(Sử dụng số điện thoại công ty đăng ký)
(Sử dụng số điện thoại công ty đăng ký)
Phụ cấp trách nhiệm (nếu là cấp cán bộ quản lý)
Thưởng theo doanh số ký hợp đồng với khách hàng
Thưởng cuối năm: Thưởng TẾT, thưởng lương tháng thứ 13
Các hoạt động văn – thể – mỹ khác: team building, year-end party, BRAVO summer, du xuân đầu năm, giải bóng đá nội bộ, …
Các chế độ khác: chế độ làm thêm giờ theo đúng luật lao động, vinh danh cá nhân xuất sắc tháng, tổ chức sinh nhật và tặng quà CBNV theo tháng, tặng quà cho con CBNV, …
Công việc thách thức, môi trường làm việc chuyên nghiệp.
Được ký hợp đồng lao động chính thức và hưởng các quyền lợi đúng luật lao động, hưởng các chính sách đãi ngộ xứng đáng, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm
Được đào tạo tại công ty hoặc tham gia các khóa học bên ngoài.
Có cơ hội mở rộng kiến thức về hệ thống quản trị doanh nghiệp ERP và hệ thống kế toán doanh nghiệp.
1
1.990.000 đồng/tháng.
.
Lương cơ bản lên đến 20.100.000 đồng/tháng, khởi điểm cho sinh viên mới ra trường từ 10.500.000 đồng/tháng (Xét tăng lương định kỳ 2 lần/năm)
Phụ cấp ăn trưa:~ 990.000 đồng/tháng
~ 990.000 đồng/tháng
Phụ cấp chuyên cần:500.000 đồng/tháng
500.000 đồng/tháng
Phụ cấp điện thoại(Sử dụng số điện thoại công ty đăng ký)
(Sử dụng số điện thoại công ty đăng ký)
Phụ cấp trách nhiệm (nếu là cấp cán bộ quản lý)
Thưởng theo doanh số ký hợp đồng với khách hàng
Thưởng cuối năm: Thưởng TẾT, thưởng lương tháng thứ 13
Các hoạt động văn – thể – mỹ khác: team building, year-end party, BRAVO summer, du xuân đầu năm, giải bóng đá nội bộ, …
Các chế độ khác: chế độ làm thêm giờ theo đúng luật lao động, vinh danh cá nhân xuất sắc tháng, tổ chức sinh nhật và tặng quà CBNV theo tháng, tặng quà cho con CBNV, …
Công việc thách thức, môi trường làm việc chuyên nghiệp.
Được ký hợp đồng lao động chính thức và hưởng các quyền lợi đúng luật lao động, hưởng các chính sách đãi ngộ xứng đáng, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm
Được đào tạo tại công ty hoặc tham gia các khóa học bên ngoài.
Có cơ hội mở rộng kiến thức về hệ thống quản trị doanh nghiệp ERP và hệ thống kế toán doanh nghiệp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI