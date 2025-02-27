Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH L&C TECH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu

Mức lương 25 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 1. Chế độ về lương thưởng, thu nhập • Mức lương cứng 10 - 15tr tùy theo năng lực, hoa hồng cao; • Đánh giá kết quả định kỳ 1 năm để xét tăng lương; • Hỗ trợ tiền điện thoại, chi phí, xe đi công tác. • Chuyên cần. 2. Chương trình chăm sóc sức khỏe • Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các gói bảo hiểm sức khỏe khác; • Tham gia khám sức khỏe định kỳ tại các bệnh viện lớn; 3. Đào tạo, phát triển • Đào tạo kỹ năng mềm, đào tạo chuyên môn, giao lưu học hỏi giữa các phòng. • Cơ hội t, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 25 - 35 Triệu

• Tìm kiếm khách hàng FDI Đài Loan , Trung Quốc, có nhu cầu xây dựng nhà xưởng, tiếp cận với khách hàng giới thiệu và tham gia đấu thầu các dự án cơ điện, thiết kế và lắp đặt thi công

• Đàm phán giá, thực hiện ký kết hợp đồng với khách hàng

• Làm việc trực tiếp với các chuyên gia, đối tác người Đài Loan, Trung Quốc;

• Các công việc khác do Ban giám đốc yêu cầu

Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Nam/Nữ tuổi từ 22-35t

• Ưu tiên nếu có kinh nghiệm Sale trong ngành xây dựng lắp đặt, điện dân dụng, nhà xưởng.

• Chịu được áp lực cao, có thể đi công tác

• Chăm chỉ, cẩn thận, thật thà.

Biết tiếng Trung là lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH L&C TECH VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 25 - 35 triệu VND

Lương cứng: 10 - 15 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH L&C TECH VIỆT NAM

