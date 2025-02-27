Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH L&C TECH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH L&C TECH VIỆT NAM
- Hà Nội: 1. Chế độ về lương thưởng, thu nhập • Mức lương cứng 10
- 15tr tùy theo năng lực, hoa hồng cao; • Đánh giá kết quả định kỳ 1 năm để xét tăng lương; • Hỗ trợ tiền điện thoại, chi phí, xe đi công tác. • Chuyên cần. 2. Chương trình chăm sóc sức khỏe • Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các gói bảo hiểm sức khỏe khác; • Tham gia khám sức khỏe định kỳ tại các bệnh viện lớn; 3. Đào tạo, phát triển • Đào tạo kỹ năng mềm, đào tạo chuyên môn, giao lưu học hỏi giữa các phòng. • Cơ hội t, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 25 - 35 Triệu
• Tìm kiếm khách hàng FDI Đài Loan , Trung Quốc, có nhu cầu xây dựng nhà xưởng, tiếp cận với khách hàng giới thiệu và tham gia đấu thầu các dự án cơ điện, thiết kế và lắp đặt thi công
• Đàm phán giá, thực hiện ký kết hợp đồng với khách hàng
• Làm việc trực tiếp với các chuyên gia, đối tác người Đài Loan, Trung Quốc;
• Các công việc khác do Ban giám đốc yêu cầu
Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Ưu tiên nếu có kinh nghiệm Sale trong ngành xây dựng lắp đặt, điện dân dụng, nhà xưởng.
• Chịu được áp lực cao, có thể đi công tác
• Chăm chỉ, cẩn thận, thật thà.
Biết tiếng Trung là lợi thế
Tại CÔNG TY TNHH L&C TECH VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 10 - 15 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH L&C TECH VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI