Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ CCN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 60 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ CCN VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 20/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/03/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ CCN VIỆT NAM

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ CCN VIỆT NAM

Mức lương
25 - 60 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Thu nhập = Lương Cứng + Lương doanh số. Lương cứng từ 10

- 35 triệu

- Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn thường xuyên khi vào làm.

- Thử việc 2 tháng, nhận 85% lương.

- Nghỉ phép 12 ngày/năm theo quy định của nhà nước.

- Hưởng đầy đủ BHXH, BHTN, BHYT, chế độ thai sản, nghỉ lễ theo lịch nhà nước.

- Công ty hỗ trợ phương tiện, sim ĐT để làm việc.

- Có lộ trình thăng tiến rõ ràng.

- Môi trường làm việc lành mạnh, thân thiện, năng động., Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 25 - 60 Triệu

- Tìm kiếm, phát triển và chăm sóc khách hàng trong lĩnh vực sắt thép.
- Tư vấn sản phẩm, báo giá, đàm phán hợp đồng với khách hàng.
- Theo dõi đơn hàng, phối hợp với nhà cung cấp để giao hàng đúng tiến độ.
- Chăm sóc khách hàng sau bán hàng, duy trì mối quan hệ để tạo đơn hàng tiếp theo.
- Báo cáo công việc hàng tuần/tháng, đề xuất chiến lược phát triển thị trường.
- Đi thị trường, gặp gỡ khách hàng để mở rộng mạng lưới kinh doanh.

Với Mức Lương 25 - 60 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ, từ 22 - 35 tuổi, có đam mê kinh doanh.
- Tiếng anh thành thạo, biết tiếng trung là một lợi thế
- Kinh nghiệm: từ 01 năm làm sales trở lên. Chấp nhận Fresh
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sales trong lĩnh vực sắt, thép.
- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt, có khả năng thuyết phục khách hàng.
- Chăm chỉ, chủ động, có tinh thần trách nhiệm cao.
- Sẵn sàng đi thị trường, khách hàng.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ CCN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 25 - 60 triệu VND
Lương cứng: 10 - 35 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ CCN VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ CCN VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ CCN VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 8, Toà Luxury Park View, Phường Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

