Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại - Kỹ Thuật Toàn Ấn làm việc tại Hà Nội thu nhập 27 - 34 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Thương Mại - Kỹ Thuật Toàn Ấn
Mức lương
27 - 34 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Tầng 7, Tòa nhà Kailash, 3 Ngõ 82 Dịch Vọng Hậu, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 27 - 34 Triệu
Với Mức Lương 27 - 34 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Cầu tiến, tự tin, dễ thích ứng
- Giọng nói chuẩn
- Chịu được áp lực công việc
- Giọng nói chuẩn
- Chịu được áp lực công việc
Tại Công Ty TNHH Thương Mại - Kỹ Thuật Toàn Ấn Thì Được Hưởng Những Gì
- Cầu tiến, tự tin, dễ thích ứng
- Giọng nói chuẩn
- Chịu được áp lực công việc
Ngành nghề: Bán hàng / Kinh doanh, Dịch vụ khách hàng, In ấn / Xuất bản
Kinh nghiệm: 1 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hà NộiHồ Chí Minh
- Giọng nói chuẩn
- Chịu được áp lực công việc
Ngành nghề: Bán hàng / Kinh doanh, Dịch vụ khách hàng, In ấn / Xuất bản
Kinh nghiệm: 1 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hà NộiHồ Chí Minh
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại - Kỹ Thuật Toàn Ấn
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI