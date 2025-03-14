Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam) làm việc tại Hà Nội thu nhập 32 - 44 Triệu

Mức lương 32 - 44 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 11 Tòa nhà Lotte Liễu Giai, Số 54 Liễu Giai, P Cống Vị, Q Ba Đình, Tp Hà Nội, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc

- Chịu trách nhiệm tuyển dụng, phát triển đội nhóm, động viên, khen thưởng nhân viên;

- Truyền đạt mục tiêu và kết quả thực hiện;

- Quản lý và thúc đẩy hiệu suất công việc; huấn luyện và đào tạo nhân viên.

- Điều phối các hoạt động trong đội nhóm để đảm bảo sự chuyên nghiệp và nâng cao hiệu quả và hoàn thành chỉ tiêu được đặt ra.

- Thời gian làm việc linh động, không cần đến văn phòng, công ty

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp đại học

- Kinh nghiệm: tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ tài chính/ngân hàng, trong đó ưu tiên 2 năm kinh nghiệm quản lý.

- Có kỹ năng xử lý tình huống tốt, biết Ngoại Ngữ là một lợi thế,

+ Giao tiếp tốt, thuyết phục và kỹ năng liên cá nhân

+ Thành thạo ứng dụng phần mềm văn phòng cơ sở (Microsoft Office)

+ Chịu được áp lực cao, có tính sáng tạo và kiên trì để hoàn thành công việc

Tại Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam) Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cố định: 32 triệu - 44 triệu + Thưởng

Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe định kỳ hằng năm. Nghỉ phép năm

Thưởng hoa hồng hấp dẫn trên toàn doanh số Team (từ 2 - 8%) và vinh danh khen thưởng theo từng tháng, quý, năm.

Được trang bị laptop, ipad để quản lý công việc

Nhiều chương trình thi đua khen thưởng theo từng tháng, quí, năm.

- Thường xuyên được tham gia các khóa đào tạo tại công ty, huấn luyện về kỹ năng quản lý cấp cao, từ các chuyên gia hàng đầu và chuyên gia quốc tế.

- Phát triển bản thân & cơ hội thăng tiến lộ trình rõ rang.

- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, Văn phòng đúng chuẩn 5 sao

Địa điểm làm việc: Tầng 11 Tòa nhà Lotte Liễu Giai, Số 54 Liễu Giai, P Cống Vị, Q Ba Đình, Tp Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam)

