Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ALBERTA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: từ 10 – 15 triệu + (thỏa thuận). Lương theo doanh số. Chế độ xét tăng lương mỗi năm một lần. Thưởng sinh nhật, các ngày lễ tết và các sự kiện đặc biệt của Công ty. Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến cao. Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn. Trợ cấp ăn trưa; xăng xe; điện thoại. Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước., Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện bán các sản phẩm dầu mỡ nhờn vào các kênh B2B. Lĩnh vực: Hàng hải, Vận tải và Công nghiệp...

Tìm kiếm khách hàng và lập kế hoạch bán hàng.

Phát triển, xây dựng hệ thống Nhà phân phối.

Kiểm soát hiệu quả kinh doanh và chỉ tiêu doanh số bán hàng.

Theo dõi, quản lý đơn hàng và quản lý thu hồi công nợ.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam.

Độ tuổi: Từ 26 đến 35 tuổi.

Khu vực: Hà Nội, Hải Phòng.

Kinh nghiệm: 1 năm.

Hiểu biết và có kinh nghiệm về ngành nghề kinh doanh, kỹ thuật.

Ngoại hình ưa nhìn, năng động.

Có kỹ năng giao tiếp tốt, xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng.

Có khả năng làm việc độc lập, kiên trì và chịu được áp lực công việc.

Có khả năng thu thập, phân tích, đánh giá và tổng hợp thông tin.

Có kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, giải quyết vấn đề.

Trung thực, nhiệt huyết, chủ động, yêu thích công việc bán hàng và cầu tiến.

Thành thạo tin học văn phòng: Word, Excel, Powerpoint...

Ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp là lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH ALBERTA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng: 10 - 15 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ALBERTA VIỆT NAM

