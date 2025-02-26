Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LIÊN HỢP VINALINK làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LIÊN HỢP VINALINK
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Được hưởng các chế độ như đóng bảo hiểm khi làm chính thức , nghỉ lễ theo nhà nước., Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Tuyển dụng - Chuyên viên Kinh Doanh
Kinh doanh về thiết bị bếp công nghiệp , tủ đông mát công nghiệp , thiết bị lạnh dành cho công nghiệp .
BẠN SẼ CÓ CƠ HỘI:
- Hưởng lương cứng upto 5 triệu + % doanh số
- Được làm việc trong môi trường thân thiện, năng động
Thời gian làm việc: 8h-17h30 từ thứ 2 đến thứ 7
Địa điểm làm việc: Số 66 Ngõ 34 Hoàng Cầu , Ô Chợ Dừa, Đống Đa , Hà Nội
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu có kinh nghiệm dưới 1 năm về lĩnh vực . Nhanh nhẹn có phương tiện đi lại , có máy tính
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LIÊN HỢP VINALINK Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng: Từ 5 triệu VND trở lên
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LIÊN HỢP VINALINK
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
