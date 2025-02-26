Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LIÊN HỢP VINALINK làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Được hưởng các chế độ như đóng bảo hiểm khi làm chính thức , nghỉ lễ theo nhà nước., Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tuyển dụng - Chuyên viên Kinh Doanh

Kinh doanh về thiết bị bếp công nghiệp , tủ đông mát công nghiệp , thiết bị lạnh dành cho công nghiệp .

BẠN SẼ CÓ CƠ HỘI:

- Hưởng lương cứng upto 5 triệu + % doanh số

- Được làm việc trong môi trường thân thiện, năng động

Thời gian làm việc: 8h-17h30 từ thứ 2 đến thứ 7

Địa điểm làm việc: Số 66 Ngõ 34 Hoàng Cầu , Ô Chợ Dừa, Đống Đa , Hà Nội

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu có kinh nghiệm dưới 1 năm về lĩnh vực . Nhanh nhẹn có phương tiện đi lại , có máy tính

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LIÊN HỢP VINALINK Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng: Từ 5 triệu VND trở lên

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LIÊN HỢP VINALINK

