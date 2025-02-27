Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Brandpc Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Brandpc Việt Nam
- Hà Nội:
- Số 76 Ngõ 120 Yên Lãng, Phường Thịnh Quang,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
- Kinh doanh Máy tính công nghiệp, máy tính AI, Server AI, Camera 3D .. các giải pháp cho nhà máy, Khu công nghiệp..
- Tìm kiếm các khách hàng mới, khai thác, chăm sóc và phát triển nguồn khách hàng hiện có của công ty
- Chăm sóc khách, tạo mối quan hệ mật thiết với khách hàng, hỗ trợ khách trước và sau giao dịch
- Thu thập, tìm kiếm thông tin dự án, tư vấn đáp ứng nhu cầu đầu tư của khách hàng
- Phối hợp với các bộ phận liên quan trong công tác triển khai hợp đồng cho đến khi kết thúc
- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên
- Chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên
Tại Công Ty TNHH Brandpc Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
- Được hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm theo quy định
- Du lịch, nghỉ mát, teambuilding
- Chế độ tăng lương hàng năm
- Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, nhiệt huyết
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Brandpc Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI