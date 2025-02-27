Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Brandpc Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 76 Ngõ 120 Yên Lãng, Phường Thịnh Quang,Hà Nội

- Kinh doanh Máy tính công nghiệp, máy tính AI, Server AI, Camera 3D .. các giải pháp cho nhà máy, Khu công nghiệp..

- Tìm kiếm các khách hàng mới, khai thác, chăm sóc và phát triển nguồn khách hàng hiện có của công ty

- Chăm sóc khách, tạo mối quan hệ mật thiết với khách hàng, hỗ trợ khách trước và sau giao dịch

- Thu thập, tìm kiếm thông tin dự án, tư vấn đáp ứng nhu cầu đầu tư của khách hàng

- Phối hợp với các bộ phận liên quan trong công tác triển khai hợp đồng cho đến khi kết thúc

- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

- Chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn

- Kinh nghiệm 3-5 năm: quen làm việc các dự án, liên quan đến cung cấp máy tính, sp công nghệ cho nhà máy, doanh nghiệp

- Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên

- Lương cơ bản: 10 -> 12tr + thưởng doanh số

- Được hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm theo quy định

- Du lịch, nghỉ mát, teambuilding

- Chế độ tăng lương hàng năm

- Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, nhiệt huyết

