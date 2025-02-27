Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ALI LOGISTICS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 40 Triệu

Mức lương 12 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 12 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 40. (Thứ 2 , hết sáng Thứ 7), Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 40 Triệu

+ Liên hệ khách hàng có nhu cầu nhập hàng Trung Taobao, 1688, trên shopee, lazada,tiki

+ Gọi điện hoặc nhắn tin zalo tiếp cận các chủ cửa hàng trên shopee, lazada, tiki, những người có nhu cầu nhập hàng Trung,

+ Phân tích và tìm kiếm khách hàng muốn nhập hàng về kinh doanh,

+ Liên hệ shop Trung, đàm phán, báo giá và thương lượng cùng khách hàng,

+ Tư vấn các giải pháp liên quan đến dịch vụ order hộ, vận chuyển hàng hoá trên sàn 1688, taobao, tmall

Với Mức Lương 12 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Không yêu cầu kinh nghiệm (sẽ được đào tạo khi làm việc)

+ Không Yêu Cầu Tiếng Trung

+ Có đam mê Kinh doanh, kiếm thu nhập

+ Thích kinh doanh hàng Trung

Tại CÔNG TY TNHH ALI LOGISTICS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 12 - 40 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

