Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ALI LOGISTICS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 40 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH ALI LOGISTICS VIỆT NAM
Mức lương
12 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
12 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 40. (Thứ 2 , hết sáng Thứ 7), Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 40 Triệu
+ Liên hệ khách hàng có nhu cầu nhập hàng Trung Taobao, 1688, trên shopee, lazada,tiki
+ Gọi điện hoặc nhắn tin zalo tiếp cận các chủ cửa hàng trên shopee, lazada, tiki, những người có nhu cầu nhập hàng Trung,
+ Phân tích và tìm kiếm khách hàng muốn nhập hàng về kinh doanh,
+ Liên hệ shop Trung, đàm phán, báo giá và thương lượng cùng khách hàng,
+ Tư vấn các giải pháp liên quan đến dịch vụ order hộ, vận chuyển hàng hoá trên sàn 1688, taobao, tmall
Với Mức Lương 12 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
+ Không yêu cầu kinh nghiệm (sẽ được đào tạo khi làm việc)
Không yêu cầu kinh nghiệm
+ Không Yêu Cầu Tiếng Trung
+ Có đam mê Kinh doanh, kiếm thu nhập
+ Thích kinh doanh hàng Trung
Không yêu cầu kinh nghiệm
+ Không Yêu Cầu Tiếng Trung
+ Có đam mê Kinh doanh, kiếm thu nhập
+ Thích kinh doanh hàng Trung
Tại CÔNG TY TNHH ALI LOGISTICS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: 12 - 40 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ALI LOGISTICS VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI