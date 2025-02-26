Tuyển Nhân viên kinh doanh Cổ phần Mắt Bão WS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Cổ phần Mắt Bão WS
- Hà Nội: Từ 7.500.000 đến cao ơi là cao (25.000.000 là bèo nha) Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN Được hưởng các chế độ phúc lợi theo chính sách công ty, lương tháng 13 và “chia cá” theo hiệu quả kinh doanh Được đi du lịch, nghỉ mát hàng năm do công ty tài trợ 100% chi phí Được huấn luyện đào tạo toàn diện theo lộ trình nghề nghiệp từ Nhân viên đến Giám đốc bộ phận Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, đồng nghiệp thân thiện, công ty vui vẻ Và 1001 điều hấp dẫn khác chờ bạn khám phá, Quận Ba Đình
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 11 Triệu
Đảm bảo các mục tiêu doanh số cá nhân
Tư vấn dịch vụ Website và Sự kiện thông minh cho khách hàng
Học tập chủ động và sẵn sàng thăng tiến
Với Mức Lương 10 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thích giúp đỡ người khác, dù người ta... không muốn. Hihi
Không cần bằng cấp, nhưng cần thạo Excel, Word, Powerpoint
Muốn chinh phục những mục tiêu “Đỉnh cao”
Ham học hỏi để giỏi hơn 1% mỗi ngày
Tại Cổ phần Mắt Bão WS Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: Từ 7.5 triệu VND trở lên
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Cổ phần Mắt Bão WS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
