Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Quảng Cáo NEWTAB làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Thứ 2 – Thứ 6 hàng tuần, (7h45 - 11h55,13h35 - 17h25), được nghỉ các ngày lễ và chủ nhật. - Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT. - Đào tạo nâng cao nghiệp vụ tư vấn bán hàng và kiến thức ngành. - Có cơ hội thăng tiến cao. - Có cơ hội làm việc trong công ty hàng đầu về lĩnh vực truyền thông quảng cáo trực tuyến. môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động. Có lộ trình đánh giá thăng tiến trong công việc. - Được học hỏi tham gia các buổi training về kỹ năng, kiến thức sale, kiến thức ngành. - Được tiếp xúc, , Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

- Tìm kiếm,phân tích và tiếp cận nhu cầu của các khách hàng tiềm năng(cá nhân, shop online, công ty..) có nhu cầu về dịch vụ quảng cáo truyền thông trực tuyến.

- Tư vấn các giải pháp Online Marketing phù hợp mang lại hiệu quả thiết thực cho Khách hàng.

- Tư vấn và gửi báo giá, giúp khách hàng hiểu rõ về các sản phẩm quảng cáo truyền thông trực tuyến (google adwords, quảng cáo google, facebook, youtube, .) ,sẽ được bên phòng kinh doanh training lại kiến thức về sản phẩm.

- Các công việc cụ thể khác sẽ được trao đổi trực tiếp trong buổi phỏng vấn.

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ: tốt nghiệp Trung cấp trở lên.

- Có từ 6 tháng kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan.

- Kỹ năng làm việc nhóm.

- Kỹ năng máy tính, tin học văn phòng.

- Biết học hỏi, chăm chỉ nâng cao nghiệp vụ.

Tại Công Ty Cổ Phần Quảng Cáo NEWTAB Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 7 - 15 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Quảng Cáo NEWTAB

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin