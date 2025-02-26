Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu và phân phối Việt Nhật làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu và phân phối Việt Nhật làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu và phân phối Việt Nhật
Ngày đăng tuyển: 26/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2025
Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu và phân phối Việt Nhật

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu và phân phối Việt Nhật

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lương cơ bản + thưởng doanh số + thưởng mở mới đại lý, NPP, siêu thị + thưởng đóng góp ý tưởng mang lại hiệu quả kinh doanh cho Công ty

- Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật và công ty;

- Được nghỉ lễ tết theo quy định của Nhà nước

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và hiệu quả.

- Được tham gia các chuyến du lịch, thăm quan, teambuilding,….;

- Thưởng tổng kết năm bình chọn những NV xuất sắc

- Cơ hội phát triển cao trong nghề nghiệp, , Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Triển khai, tiếp quản và thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty tại địa bàn được phân công.
- Chăm sóc và phát triển hệ thống đại lý, nhà phân phối, khách hàng
- Tìm kiếm và khai thác thị trường, tìm kiếm khách hàng tiềm năng, nguồn khách hàng: tự khai thác, phòng Marketing cung cấp, qua kênh Thương mại điện tử. Thương lượng, xúc tiến hợp đồng với khách hàng.
- Tư vấn sản phẩm, duy trì và phát triển mối quan hệ hợp tác với khách hàng.
- Tham gia triển khai các hoạt động giới thiệu, quảng bá hình ảnh, thương hiệu cho Công ty và các sản phẩm do Công ty phân phối.
- Phát triển các ý tưởng sản phẩm kinh doanh và phương án kinh doanh.
- Thu thập thông tin thị trường, triển khai theo dõi các xu hướng phát triển của thị trường và thông tin về đối thủ cạnh tranh, báo cáo kịp thời
- Hoàn thành chỉ tiêu doanh số cá nhân và doanh số phòng.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp trung cấp trở lên.
- Ứng viên nam, nữ có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh ngành hàng gia dụng, hóa mỹ phẩm, tiêu dùng;
Hoặc ứng viên chưa có kinh nghiệm: Nhưng hoạt bát, nhanh nhẹn, có chí tiến thủ. Được công ty đào tạo.
- Kỹ năng giao tiếp bán hàng tốt, chịu được áp lực công việc, có khả năng học hỏi, làm việc độc lập;
- Nhanh nhẹn, có sức khỏe tốt , nhiệt huyết và năng
- Trung thực, ngoại hình ưa nhìn
- Có kỹ năng giao tiếp, bán hàng và chăm sóc khách hàng

Tại Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu và phân phối Việt Nhật Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 8 - 12 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu và phân phối Việt Nhật

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu và phân phối Việt Nhật

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Toà nhà 34T Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

