Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN AVIA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AVIA
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 30., Quận Tây Hồ
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Theo dõi tình trạng nhập – xuất – tồn
Tham gia vào việc của hàng hóa, vật tư, các nguyên liệu phục vụ cho việc sản xuất;hỗ trợ và soạn thảo các văn bản, giấy tờ nội bộ liên quan đến công việc, cuộc họp, hoạt động của phòng kinh doanh;
Nắm rõ thông tin của khách hàng, phân loại các tệp khách hàng;
Cập nhật số liệu bán hàng và tổng hợp để lập báo cáo theo ngày, tuần, tháng, quý, năm;
Thực hiện các công việc theo yêu cầu của BGĐ.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thạo mềm tin học văn phòng, các phần mềm
Ngoại hình ưa nhìn; Khả năng xử lý năng giao tiếp tự tin;
Độ tuổi: 1998, 1999, 2000;
Tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân, ĐH Thương mại… các chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh,....các chuyên ngành liên quan khác;
Có từ 1 năm kinh nghiệm (Chưa có kinh nghiệm được đào tạo);
Sử dụng thành thạo phần mềm quan trọng và lập báo cáo chi tiết.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AVIA Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng: 9 - 15 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AVIA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
