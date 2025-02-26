Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN COOKEN GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 8 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN COOKEN GROUP
Ngày đăng tuyển: 26/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN COOKEN GROUP

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN COOKEN GROUP

Mức lương
Đến 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 256 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Đến 8 Triệu

Tìm kiếm và quản lý KOL trong các chiến dịch truyền thông
Định hướng nội dung và quản lý các hoạt động booking của Talent
CHI TIẾT CÔNG VIỆC
Execution:
Tìm kiếm KOL phù hợp chiến dịch
Quản lý hoạt động booking,
Tư vấn và cung cấp sản phẩm dịch vụ Booking tới các khách hàng
Quản lý chiến dịch và chất lượng đầu ra sản phẩm
Hỗ trợ các bộ phận khác nhằm hoàn thành mục tiêu chung của phòng
Thực hiện các công việc theo phân công của trưởng phòng
Hỗ trợ các bộ phận khác trong công ty
Measure:
Báo cáo tiến độ thực hiện công việc cho leader
Adjust
Điều chỉnh và tối ưu hóa kế hoạch

Với Mức Lương Đến 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chính quy (Ưu tiên ngành học liên quan đến Quản trị nhân lực hoặc Truyền thông)
- Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục tốt
- Có kỹ năng quản lý con người, quản lý dự án, quản lý công việc
- Có kỹ năng lập kế hoạch, làm việc nhóm
- Có tư duy mở, tư duy sáng tạo và luôn cầu thị
- Sử dụng thành thạo Microsoft Office

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN COOKEN GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng + lương hiệu suất : lên tới 8.000.000 vnd (có thêm hoa hồng cạnh tranh)
- Được hưởng thu nhập xứng đáng với năng lực, đầy đủ các chính sách về BHXH, ngày phép, thưởng,... theo quy định của Nhà nước.
- Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, thoải mái, tạo điều kiện tối đa để phát triển bản thân.
- Được sử dụng các công cụ hỗ trợ (tools) công ty cung cấp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN COOKEN GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN COOKEN GROUP

CÔNG TY CỔ PHẦN COOKEN GROUP

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 256 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

