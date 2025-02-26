Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN COOKEN GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 8 Triệu

Mức lương Đến 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 256 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Nhân viên kinh doanh

Tìm kiếm và quản lý KOL trong các chiến dịch truyền thông

Định hướng nội dung và quản lý các hoạt động booking của Talent

CHI TIẾT CÔNG VIỆC

Execution:

Tìm kiếm KOL phù hợp chiến dịch

Quản lý hoạt động booking,

Tư vấn và cung cấp sản phẩm dịch vụ Booking tới các khách hàng

Quản lý chiến dịch và chất lượng đầu ra sản phẩm

Hỗ trợ các bộ phận khác nhằm hoàn thành mục tiêu chung của phòng

Thực hiện các công việc theo phân công của trưởng phòng

Hỗ trợ các bộ phận khác trong công ty

Measure:

Báo cáo tiến độ thực hiện công việc cho leader

Adjust

Điều chỉnh và tối ưu hóa kế hoạch

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Đại học chính quy (Ưu tiên ngành học liên quan đến Quản trị nhân lực hoặc Truyền thông)

- Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục tốt

- Có kỹ năng quản lý con người, quản lý dự án, quản lý công việc

- Có kỹ năng lập kế hoạch, làm việc nhóm

- Có tư duy mở, tư duy sáng tạo và luôn cầu thị

- Sử dụng thành thạo Microsoft Office

Quyền Lợi Tại CÔNG TY CỔ PHẦN COOKEN GROUP

Lương cứng + lương hiệu suất : lên tới 8.000.000 vnd (có thêm hoa hồng cạnh tranh)

- Được hưởng thu nhập xứng đáng với năng lực, đầy đủ các chính sách về BHXH, ngày phép, thưởng,... theo quy định của Nhà nước.

- Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, thoải mái, tạo điều kiện tối đa để phát triển bản thân.

- Được sử dụng các công cụ hỗ trợ (tools) công ty cung cấp.

Cách Thức Ứng Tuyển

