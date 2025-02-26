Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN COOKEN GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 8 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN COOKEN GROUP
- Hà Nội: 256 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Đến 8 Triệu
Tìm kiếm và quản lý KOL trong các chiến dịch truyền thông
Định hướng nội dung và quản lý các hoạt động booking của Talent
CHI TIẾT CÔNG VIỆC
Execution:
Tìm kiếm KOL phù hợp chiến dịch
Quản lý hoạt động booking,
Tư vấn và cung cấp sản phẩm dịch vụ Booking tới các khách hàng
Quản lý chiến dịch và chất lượng đầu ra sản phẩm
Hỗ trợ các bộ phận khác nhằm hoàn thành mục tiêu chung của phòng
Thực hiện các công việc theo phân công của trưởng phòng
Hỗ trợ các bộ phận khác trong công ty
Measure:
Báo cáo tiến độ thực hiện công việc cho leader
Adjust
Điều chỉnh và tối ưu hóa kế hoạch
Với Mức Lương Đến 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục tốt
- Có kỹ năng quản lý con người, quản lý dự án, quản lý công việc
- Có kỹ năng lập kế hoạch, làm việc nhóm
- Có tư duy mở, tư duy sáng tạo và luôn cầu thị
- Sử dụng thành thạo Microsoft Office
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN COOKEN GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
- Được hưởng thu nhập xứng đáng với năng lực, đầy đủ các chính sách về BHXH, ngày phép, thưởng,... theo quy định của Nhà nước.
- Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, thoải mái, tạo điều kiện tối đa để phát triển bản thân.
- Được sử dụng các công cụ hỗ trợ (tools) công ty cung cấp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN COOKEN GROUP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI