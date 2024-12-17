Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Hóa Mỹ Phẩm Mỹ Hảo làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 16 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Thương Mại Hóa Mỹ Phẩm Mỹ Hảo
- Hồ Chí Minh:
- Gò Vấp Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận Gò Vấp
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 4 - 16 Triệu
Trực quầy bán hàng
Hỗ trợ khách lấy hàng hóa
Tư vấn sản phẩm cho khách (nếu khách cần)
Sắp xếp, lau chùi quầy kệ, hàng hóa
Kiểm tra tem, nhãn mác, hạn sử dụng của sản phẩm
Phụ sắp xếp hàng hóa trong kho
Kiểm kê hàng nhập và xuất kho, soạn hàng, đóng gói đơn hàng
THỜI GIAN LÀM VIỆC:
-Ca 4 tiếng:
+Sáng từ 7h30-11h30
+Chiều từ 13h00-17h00
+Tối từ 17h00-21h00
-Ca 8 tiếng:
+Ca 1: 5h00- 14h00
+Ca 2 :14h00-22h00
+Ca hành chính : 7h30- 17h00
LƯƠNG :
Ca 4 tiếng: 3.500.000/tháng + thưởng
Ca 8 tiếng:7.000.000 VNĐ/tháng + phụ cấp + thưởng
Partime : 30.000/giờ
Với Mức Lương 4 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thái độ tích cực, vui vẻ, hòa đồng
Có tinh thần trách nhiệm
Không yêu cầu kinh nghiệm, bằng cấp
Tại Công Ty TNHH Thương Mại Hóa Mỹ Phẩm Mỹ Hảo Thì Được Hưởng Những Gì
Tăng lương từ 500k đến 1tr5 theo năng lực
Thưởng lễ, Tết
Thưởng hoa hồng theo năng lực làm việc
Được đăng ký khu vực gần nhà
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Hóa Mỹ Phẩm Mỹ Hảo
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
