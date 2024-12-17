Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Hóa Mỹ Phẩm Mỹ Hảo làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 16 Triệu

Công Ty TNHH Thương Mại Hóa Mỹ Phẩm Mỹ Hảo
Ngày đăng tuyển: 17/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 17/01/2025
Công Ty TNHH Thương Mại Hóa Mỹ Phẩm Mỹ Hảo

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Thương Mại Hóa Mỹ Phẩm Mỹ Hảo

Mức lương
4 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Gò Vấp Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 4 - 16 Triệu

Trực quầy bán hàng
Hỗ trợ khách lấy hàng hóa
Tư vấn sản phẩm cho khách (nếu khách cần)
Sắp xếp, lau chùi quầy kệ, hàng hóa
Kiểm tra tem, nhãn mác, hạn sử dụng của sản phẩm
Phụ sắp xếp hàng hóa trong kho
Kiểm kê hàng nhập và xuất kho, soạn hàng, đóng gói đơn hàng
THỜI GIAN LÀM VIỆC:
-Ca 4 tiếng:
+Sáng từ 7h30-11h30
+Chiều từ 13h00-17h00
+Tối từ 17h00-21h00
-Ca 8 tiếng:
+Ca 1: 5h00- 14h00
+Ca 2 :14h00-22h00
+Ca hành chính : 7h30- 17h00
LƯƠNG :
Ca 4 tiếng: 3.500.000/tháng + thưởng
Ca 8 tiếng:7.000.000 VNĐ/tháng + phụ cấp + thưởng
Partime : 30.000/giờ

Với Mức Lương 4 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ đủ 18 tuổi trở lên, có CCCD gốc
Thái độ tích cực, vui vẻ, hòa đồng
Có tinh thần trách nhiệm
Không yêu cầu kinh nghiệm, bằng cấp

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Hóa Mỹ Phẩm Mỹ Hảo Thì Được Hưởng Những Gì

Được nghỉ 4 ngày tự chọn
Tăng lương từ 500k đến 1tr5 theo năng lực
Thưởng lễ, Tết
Thưởng hoa hồng theo năng lực làm việc
Được đăng ký khu vực gần nhà
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Hóa Mỹ Phẩm Mỹ Hảo

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Thương Mại Hóa Mỹ Phẩm Mỹ Hảo

Công Ty TNHH Thương Mại Hóa Mỹ Phẩm Mỹ Hảo

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 208 Bãi Sậy, Phường 04, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

