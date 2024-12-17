Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Hóa Mỹ Phẩm Mỹ Hảo làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 16 Triệu

Mức lương 4 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Gò Vấp Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 4 - 16 Triệu

Trực quầy bán hàng

Hỗ trợ khách lấy hàng hóa

Tư vấn sản phẩm cho khách (nếu khách cần)

Sắp xếp, lau chùi quầy kệ, hàng hóa

Kiểm tra tem, nhãn mác, hạn sử dụng của sản phẩm

Phụ sắp xếp hàng hóa trong kho

Kiểm kê hàng nhập và xuất kho, soạn hàng, đóng gói đơn hàng

THỜI GIAN LÀM VIỆC:

-Ca 4 tiếng:

+Sáng từ 7h30-11h30

+Chiều từ 13h00-17h00

+Tối từ 17h00-21h00

-Ca 8 tiếng:

+Ca 1: 5h00- 14h00

+Ca 2 :14h00-22h00

+Ca hành chính : 7h30- 17h00

LƯƠNG :

Ca 4 tiếng: 3.500.000/tháng + thưởng

Ca 8 tiếng:7.000.000 VNĐ/tháng + phụ cấp + thưởng

Partime : 30.000/giờ

Với Mức Lương 4 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ đủ 18 tuổi trở lên, có CCCD gốc

Thái độ tích cực, vui vẻ, hòa đồng

Có tinh thần trách nhiệm

Không yêu cầu kinh nghiệm, bằng cấp

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Hóa Mỹ Phẩm Mỹ Hảo Thì Được Hưởng Những Gì

Được nghỉ 4 ngày tự chọn

Tăng lương từ 500k đến 1tr5 theo năng lực

Thưởng lễ, Tết

Thưởng hoa hồng theo năng lực làm việc

Được đăng ký khu vực gần nhà

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Hóa Mỹ Phẩm Mỹ Hảo

