Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRÍ TIẾN làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 40 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRÍ TIẾN
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 02/11/2024
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRÍ TIẾN

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRÍ TIẾN

Mức lương
4 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 56, Ngõ 133 Thái Hà, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 4 - 40 Triệu

Thực hiện quy trình bán hàng, phục vụ khách hàng. Tư vấn cho khách hàng về sản phẩm, báo giá, các chính sách cùng ưu đãi đi kèm. Tư vấn và bán hàng, điều hướng khách hàng, chốt đơn hàng, xử lý đơn hàng trên tất cả các nền tảng của Công ty (Fanpage, Zalo, Website, cửa hàng). Hướng dẫn khách hàng thực hiện các thủ tục thanh toán và nhận hàng. Chăm sóc hỗ trợ tư vấn khách hàng trước, trong và sau khi bán hàng. Chủ động tìm kiếm khách hàng tiềm năng và chốt đơn qua: mối quan hệ cá nhân, Facebook Group, các trang mạng xã hội. Chủ động lên kế hoạch triển khai các công việc hoặc mục tiêu được giao. Thực hiện công việc khác theo sự phân công trực tiếp của Trưởng Bộ phận.
Với Mức Lương 4 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ngoại hình ưa nhìn, giọng nói phổ thông rõ ràng, dễ nghe, không nói ngọng. Có kỹ năng chăm sóc khách hàng, khả năng trình bày, tư vấn, thuyết phục khách hàng. Ứng viên có kinh nghiệm bán hàng, Sale online, hoặc có kiến thức về sản phẩm công nghệ, máy tính. Khả năng giao tiếp tự tin, tư vấn bán hàng, giải quyết vấn đề và xây dựng mối quan hệ. Đạo đức tốt, nhiệt tình, trung thực, độc lập, nhạy bén, chịu được áp lực công việc. Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm. Năng động, nhiệt tình, ham học hỏi, có tinh thần trách nhiệm cao.
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRÍ TIẾN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 4.000.000 vnđ – 5.000.000 vnđ (tuỳ năng lực) + Hỗ trợ ăn trưa (30k/1 ngày) + % doanh số (Trung bình 15-40 triệu). Chế độ tăng lương 1 năm / lần. Team Building, nghỉ mát hàng năm. Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao kỹ năng chuyên môn. Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật. Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRÍ TIẾN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRÍ TIẾN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRÍ TIẾN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 56, ngõ 133 Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

