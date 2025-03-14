Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 20 Triệu

Mức lương 5 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 58A Trung Kính, Trung Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 5 - 20 Triệu

Khai thác nguồn khách hàng tiềm năng, tư vấn cho khách hàng về chương trình phát triển thương hiệu phù hợp với doanh nghiệp.

Triển khai mời các đơn vị doanh nghiệp, tập đoàn tham dự chương trình do công ty phối hợp với các cơ quan nhà nước, xây dựng thương hiệu cho doanh nghiệp

Tư vấn các chương trình, sự kiện quảng cáo/quảng bá các doanh nghiệp trên báo/tạp chí, trên các kênh truyền hình VTV, VTC được sự bảo trợ của chính phủ

Đàm phán thương lượng, xúc tiến và thực hiện các thủ tục ký kết hợp đồng với khách hàng.

Với Mức Lương 5 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có laptop cá nhân

Chăm chỉ, có chí cầu tiến, có trách nhiệm với công việc được giao

Yêu thích công việc kinh doanh, có kinh nghiệm bán hàng, kinh nghiệm kinh doanh là một lợi thế

Nhiệt tình, trung thực, nhanh nhẹn, xử lý tình huống linh hoạt, chủ động; Khả năng truyền đạt, giao tiếp, xây dựng mối quan hệ tốt

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn: Lương CB (5tr-20tr) + %hoa hồng (10 -50%)+ thưởng. Tổng thu nhập trung bình 8-20tr, hoặc có thể cao hơn tùy vào năng lực.

Được thưởng vào các dịp lễ Tết

Được tham gia các loại bảo hiểm theo quy định của pháp luật (BHXH, BHYT, BHTN)

Phúc lợi xã hội: Du lịch, liên hoan nhân các ngày đặc biệt,...

Được training, đào tạo từ đầu đối với những ứng viên chưa có kinh nghiệm

Môi trường trẻ, chuyên nghiệp, thân thiện, đồng nghiệp vui tính

Có cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn.

Thời gian làm việc: 8h00 đến 17h20 từ thứ 2 đến thứ 6 (nghỉ trưa 2 tiếng).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin