Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại AI Earn làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 30 Triệu

Mức lương 5 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tòa nhà Artemis, 3 Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 5 - 30 Triệu

Tư vấn và tìm nguồn khách hàng

Chạy app hỗ trợ khách hàng

Có thể làm việc online cho những ai ở xa

Với Mức Lương 5 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Hoạt bát , năng nổ, giao tiếp tốt

Có tinh thần trách nhiệm cao

Tốt nghiệp THPT

Đội tuổi <50 tuổi

Tại Công Ty TNHH Thương Mại AI Earn Thì Được Hưởng Những Gì

Được training tận tình bắt tay chỉ việc.

Có nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc.

Môi trường làm việc năng động , không dàng buộc về mặt thời gian ,địa điểm

Với mức lương đãi ngộ từ 5tr ~ 50tr tuỳ theo năng lực.

