Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại AI Earn làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Thương Mại AI Earn
Mức lương
5 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Tòa nhà Artemis, 3 Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 5 - 30 Triệu
Tư vấn và tìm nguồn khách hàng
Chạy app hỗ trợ khách hàng
Có thể làm việc online cho những ai ở xa
Với Mức Lương 5 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Hoạt bát , năng nổ, giao tiếp tốt
Có tinh thần trách nhiệm cao
Tốt nghiệp THPT
Đội tuổi <50 tuổi
Tại Công Ty TNHH Thương Mại AI Earn Thì Được Hưởng Những Gì
Được training tận tình bắt tay chỉ việc.
Có nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc.
Môi trường làm việc năng động , không dàng buộc về mặt thời gian ,địa điểm
Với mức lương đãi ngộ từ 5tr ~ 50tr tuỳ theo năng lực.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại AI Earn
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
