Tuyển Nhân viên kinh doanh Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank) làm việc tại Bình Dương thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - ||

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

Thực hiện chỉ tiêu bán hàng theo các sản phẩm dịch vụ Ngân hàng (sản phẩm vay, huy động, thẻ, BHNT,...);

Tiếp thị, chăm sóc và quản lý khách hàng;

Hướng dẫn, giới thiệu, tư vấn sản phẩm dịch vụ, các gói giải pháp tài chính phù hợp với khả năng, điều kiện của khách hàng;

Phân tích, đề xuất cấp tín dụng, chất lượng tín dụng;

Các công việc khác theo sự phân công của trưởng đơn vị.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên. Ưu tiên chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng và các chuyên ngành khác có liên quan;

Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng;

Giao tiếp tốt, kiên nhẫn, chính xác, linh hoạt..;

Có khả năng tập trung giải quyết vấn đề cho KH, đáp ứng yêu cầu định hướng khách hàng;

Có khả năng làm việc độc lập và giai quyết vấn đề một cách hiệu quả.

Tại Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank) Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.

Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.

Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank)

