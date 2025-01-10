Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT NAM VIỆT Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT NAM VIỆT Pro Company
- Hồ Chí Minh: Lương thỏa thuận cao Thưởng lễ, tết, sinh nhật, tháng 13... Chính sách phúc lợi theo luật lao động, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 20 Triệu
- Tư vấn, khai thác thông tin khách hàng hiện có, đàm phán thương lượng chốt đơn hàng và ký kết hợp đồng.
- Theo dõi đơn hàng sản xuất, chứng từ xuất và cập nhật thông tin đơn hàng cho khách hàng
- Xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất và sau khi giao hàng.
- Chăm sóc và phát triển khách hàng tiềm năng riêng của mình.
- Báo cáo khách hàng cho trưởng bộ phận hàng tuần/tháng/năm.
- Cơ hội công tác nước ngoài tham gia triển lãm thực phẩm đồ uống tai Thailand, Dubai, Pháp, Mỹ, Đức, Trung. etc. và tiếp xúc, giao tiếp thường xuyên với khách nước ngoài trên nhiều quốc gia.
Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Trung thực, nhiệt huyết cao, năng động, có kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt
- Nhanh nhẹn, chủ động và khả năng tự quyết định trong công việc;
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp tốt hoặc các ngôn ngữ khác nếu có như: Tiếng Trung,Tiếng Nga, Tiếng bồ đào nha , tiếng Pháp
- Kĩ năng sử dụng tin học văn phòng cơ bản.
- Chưa có kinh nghiệm công ty sẽ đào tạo
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT NAM VIỆT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT NAM VIỆT Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
