Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Long Vân làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 15 Triệu

- Làm việc trực tiếp khách hàng thị trường quốc tế. (Mỹ, Úc, New Zealand…)

- Trực tiếp nhận đơn đặt hàng, làm báo giá, lên dự thảo hợp đồng sau khi khách hàng đã đồng ý cơ bản. Xin ý kiến về các điều khoản hợp đồng, lập thủ tục ký kết hợp đồng.

- Tiếp nhận và trực tiếp xin ý kiến xử lý các khiếu nại của khách hàng về giá cả, thiết kế, chất lượng sản phẩm, thời gian giao hàng…hoặc chuyển cho bộ phận khác có liên quan.

- Xử lý chứng từ xuất khẩu cho từng đơn hàng, với sự hỗ trợ của nhân viên chứng từ để đảm bảo bộ chứng từ chính xác, đầy đủ, đúng thời hạn.

- Triển khai thực hiện đơn hàng, cung cấp thông tin cho các bộ phận liên quan, giám sát, kiểm tra quá trình thực hiện đơn hàng.

- Thực hiện công tác thăm hỏi, chăm sóc khách hàng thường xuyên, tặng lịch, tặng quà tết theo kế hoạch chung của công ty.

Yêu cầu công việc: Đàm phán, thương lượng, giao tiếp. Viết email thành thạo tiếng Anh.

Đã từng làm qua vị trị tương tự tối thiểu 02 năm công ty sản xuất.

Ngành nghề: Bán hàng / Kinh doanh

Kinh nghiệm: 1 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Bình Dương