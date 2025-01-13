Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Long Vân làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Long Vân
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
- Làm việc trực tiếp khách hàng thị trường quốc tế. (Mỹ, Úc, New Zealand…)
- Trực tiếp nhận đơn đặt hàng, làm báo giá, lên dự thảo hợp đồng sau khi khách hàng đã đồng ý cơ bản. Xin ý kiến về các điều khoản hợp đồng, lập thủ tục ký kết hợp đồng.
- Tiếp nhận và trực tiếp xin ý kiến xử lý các khiếu nại của khách hàng về giá cả, thiết kế, chất lượng sản phẩm, thời gian giao hàng…hoặc chuyển cho bộ phận khác có liên quan.
- Xử lý chứng từ xuất khẩu cho từng đơn hàng, với sự hỗ trợ của nhân viên chứng từ để đảm bảo bộ chứng từ chính xác, đầy đủ, đúng thời hạn.
- Triển khai thực hiện đơn hàng, cung cấp thông tin cho các bộ phận liên quan, giám sát, kiểm tra quá trình thực hiện đơn hàng.
- Thực hiện công tác thăm hỏi, chăm sóc khách hàng thường xuyên, tặng lịch, tặng quà tết theo kế hoạch chung của công ty.
Yêu cầu công việc: Đàm phán, thương lượng, giao tiếp. Viết email thành thạo tiếng Anh.
Đã từng làm qua vị trị tương tự tối thiểu 02 năm công ty sản xuất.
Ngành nghề: Bán hàng / Kinh doanh
Kinh nghiệm: 1 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Bình Dương
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Đã từng làm qua vị trị tương tự tối thiểu 02 năm công ty sản xuất.
Tại Công Ty TNHH Long Vân Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Long Vân
