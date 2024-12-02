Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần LawSoft làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Khánh Hòa: - Khánh Hòa

Nhân viên kinh doanh

- Tiếp nhận thông tin đặt phòng khách sạn từ khách hàng, tư vấn và xử lý các yêu cầu đặt phòng qua các kênh của công ty.

- Liên hệ với khách sạn để xác nhận tình trạng phòng và phản hồi cho khách hàng, quản lý booking.

- Xây dựng và phát triển mạng lưới khách hàng tiềm năng cho khách sạn, bao gồm các công ty, tổ chức, doanh nghiệp, công ty du lịch, đoàn khách, hội nghị....

- Tiến hành các hoạt động tiếp thị, quảng cáo để thu hút khách hàng mới.

- Tìm kiếm khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ, tư vấn dịch vụ.

- Theo dõi doanh thu từ các kênh bán hàng và khách hàng để đảm bảo mục tiêu kinh doanh.

- Tiến hành đàm phán và thương lượng giá cả, điều kiện hợp đồng với khách hàng, đặc biệt là trong các sự kiện lớn như hội nghị, tiệc, hay các đoàn khách du lịch.

- Giải đáp kịp thời thắc mắc của khách hàng về dịch vụ, khiếu nại; tư vấn về đặt phòng đảm bảo khách hàng luôn hài lòng nhất.

- Theo dõi và đặt các booking trên Website đặt phòng.

- Liên lạc, xử lý tốt các vấn đề trong công việc tới khách sạn cũng như các đối tác khác.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban Giám Đốc và trưởng phòng.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên về Quản trị khách sạn, Du lịch, Kinh tế, hoặc các lĩnh vực liên quan.

- Kinh nghiệm từ 1-2 năm trở lên trong lĩnh vực Nhà hàng, khách sạn.

- Có trách nhiệm với công việc, có tinh thần đồng đội, làm việc hỗ trợ lẫn nhau trong team tốt.

- Chịu khó học hỏi, nhạy bén, xử lý vấn đề tốt.

- Kỹ năng phân tích và báo cáo doanh thu, quản lý thời gian và làm việc dưới áp lực.

- Hiểu biết về các nền tảng OTA (Booking, Agoda, Expedia, v.v...) và các công cụ quản lý doanh thu (Revenue Management).

Tại Công ty Cổ phần LawSoft Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương Cơ Bản: 8tr - 10tr + hoa hồng (hoặc thỏa thuận theo kinh nghiệm).

- Thưởng năng suất làm việc, doanh thu, phụ cấp khác.

- Xét tăng lương hằng năm.

- Chương trình đào tạo chuyên nghiệp, nhiều cơ hội thăng tiến.

- Team building, thưởng sinh nhật, phụ cấp ăn uống,...

- Tham gia BHXH, BHTN, BHYT theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần LawSoft

