Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH LỮ HÀNH QUỐC TẾ PEGAS VIỆT NAM làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 6 - 10 Triệu

Mức lương 6 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Số lượng tuyển 1 người

Địa điểm làm việc - Khánh Hòa: - Căn 1Q, Chung cư CT1, Toà nhà VCN Phước Hải, Phường Phước Hải, Tp. Nha Trang,Khánh Hòa, Thành phố Nha Trang

Mô Tả Công Việc

- Tìm kiếm, Tiếp cận khách hàng tiềm năng và duy trì quan hệ khách hàng hiện tại, giới thiệu các dịch vụ của công ty.

- Thực hiện quy trình bán hàng theo đúng yêu cầu cấp trên nhằm đáp ứng hoặc vượt chỉ tiêu doanh số.

- Thu thập phản hồi của khách hàng và cung cấp thông tin cập nhật cho quản lý cấp cao hơn.

- Nghiên cứu, phân tích thị trường mục tiêu, chuẩn bị tài liệu báo cáo cho lãnh đạo cấp cao hơn.

- Có kỹ năng giao tiếp, thuyết phục khách hàng, chịu khó học hỏi, không giới hạn độ tuổi

- Chủ động trong công việc, có tinh thần đồng đội, có kỹ năng tổ chức và xử lý vấn đề.

- Có khả năng chịu được áp lực công việc.

- Cẩn thận, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm.

- Thành thạo các nền tảng mạng xã hội: FB, Tiktok,…

Yêu Cầu Công Việc

QUYỀN LỢI:

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, nhiệt huyết.

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định Nhà nước.

- Mức lương: Thoả thuận theo năng lực.

- Có cơ hội thăng tiến lên vị trí cao hơn.

- Cơ hội đi du lịch nước ngoài với giá ưu đãi.

- Thời gian làm việc: Thứ 2 - 6 từ 8h – 17h

Thứ 7 từ 8h-12h hoặc 12h-16h

Tại CÔNG TY TNHH LỮ HÀNH QUỐC TẾ PEGAS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Ngành nghề: Du lịch

Kinh nghiệm: 1 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Khánh Hòa

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LỮ HÀNH QUỐC TẾ PEGAS VIỆT NAM

