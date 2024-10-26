Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 8 - 15 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 8 - 15 Triệu

Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Ngày đăng tuyển: 26/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2024
Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
30 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Khánh Hòa: Tầng 1,2, tòa nhà 42 Lê Thành Phương, Phương Sài, Nha Trang, Khánh Hòa, TP Nha Trang ...và 4 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Tìm kiếm khách hàng tiềm năng, chăm sóc khách hàng sau bán hàng và phát triển thị trường; Tư vấn, giải thích cho khách hàng về dịch vụ do FPT Telecom đang cung cấp; Mặt hàng: Điện tử viễn thông (Internet, Camera và Truyền hình...) Đàm phán, thương lượng, xúc tiến ký kết hợp đồng với khách hàng.
Tìm kiếm khách hàng tiềm năng, chăm sóc khách hàng sau bán hàng và phát triển thị trường;
Tư vấn, giải thích cho khách hàng về dịch vụ do FPT Telecom đang cung cấp;
Mặt hàng: Điện tử viễn thông (Internet, Camera và Truyền hình...)
Đàm phán, thương lượng, xúc tiến ký kết hợp đồng với khách hàng.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi từ 20-35 tuổi, tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên; Ưu tiên tuyển nam; Giao tiếp tốt, có kỹ năng thuyết phục; Nhanh nhẹn, linh hoạt, giải quyết tình huống tốt; Ngoại hình dễ nhìn, không nói ngọng, nói lắp; Có khả năng làm việc dưới áp lực cao, có trách nhiệm; Nếu chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo bài bản khi bắt đầu công việc.
Độ tuổi từ 20-35 tuổi, tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên; Ưu tiên tuyển nam;
Giao tiếp tốt, có kỹ năng thuyết phục;
Nhanh nhẹn, linh hoạt, giải quyết tình huống tốt;
Ngoại hình dễ nhìn, không nói ngọng, nói lắp;
Có khả năng làm việc dưới áp lực cao, có trách nhiệm;
Nếu chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo bài bản khi bắt đầu công việc.

Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Thì Được Hưởng Những Gì

Gói thu nhập lương thưởng hấp dẫn, tương đương từ 14 - 20 tháng lương quy đổi (Thưởng lương tháng 13, lương kinh doanh...). Thưởng quý, Tết, lương tháng 13, 14. Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo, tham gia Khóa đào tạo Nhân viên kinh doanh chuyên nghiệp. Đội ngũ nhân viên văn phòng, trưởng nhóm, trưởng phòng hỗ trợ nghiệp vụ. Đầy đủ các chế độ theo luật lao động: BHYT, BHTN, BHXH. Cơ hội thăng tiến lên các vị trí Trưởng nhóm, Trưởng phòng, Giám đốc kinh doanh. Chính sách phúc lợi theo quy định của Công ty đa dạng: Chăm sóc sức khỏe định kì hàng năm; Gói bảo hiểm sức khỏe chuyên biệt (FPT Care).
Gói thu nhập lương thưởng hấp dẫn, tương đương từ 14 - 20 tháng lương quy đổi (Thưởng lương tháng 13, lương kinh doanh...).
từ 14 - 20 tháng
Thưởng quý, Tết, lương tháng 13, 14.
Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo, tham gia Khóa đào tạo Nhân viên kinh doanh chuyên nghiệp. Đội ngũ nhân viên văn phòng, trưởng nhóm, trưởng phòng hỗ trợ nghiệp vụ.
Đầy đủ các chế độ theo luật lao động: BHYT, BHTN, BHXH.
Cơ hội thăng tiến lên các vị trí Trưởng nhóm, Trưởng phòng, Giám đốc kinh doanh.
Chính sách phúc lợi theo quy định của Công ty đa dạng: Chăm sóc sức khỏe định kì hàng năm; Gói bảo hiểm sức khỏe chuyên biệt (FPT Care).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, tòa nhà FPT, Phố Duy Tân

